健康 > 名人健康事

健康網》《小鬼當家》媽媽是「鏡面人」 醫：外科手術很燒腦

2026/01/31 14:56

健康網》《小鬼當家》媽媽是「鏡面人」 醫：外科手術很燒腦

曾獲得艾美獎的美國女演員凱薩琳是位「鏡面人」，中醫大新竹分院曾進行過臟器逆位手術，原本膽囊炎只要30分鐘切除，因病患特殊性，需1.5小時外科手術。（路透）

〔健康頻道／綜合報導〕《小鬼當家》（Home Alone）中飾演母親「凱特」的凱薩琳（Catherine O’Hara）日前於洛杉磯家中因病離世，享年71歲。她患有罕見的臟器逆位（situs inversus），也就是心臟在右側，所有的器官都顛倒了。

根據大腸直腸外科醫師陳威佑曾於臉書專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文分享，他表示，發生原因要回溯至胚胎發育時期的「腸胃道轉位」階段。

陳威佑指出，胚胎時期的腸胃道是一個長條管狀的構造，可以分成前腸、中腸和後腸，其中中腸會因為快速生長，經歷一段轉位的過程，一旦扭轉的其中一步出差錯，或是旋轉角度出現偏差，就會造成腸胃道轉位不全（midgut malrotation），心臟或是其他器官的位置也會連帶影響，導致臟器逆位的發生。

在台灣也曾進行多次臟器逆位的手術，而臟器逆位又稱為內臟逆位及「鏡面人」。根據中國醫藥大學新竹附設醫院衛教資料指出，曾於2022年進行過「鏡面人」手術，考驗外科醫師。「鏡面人」左右顛倒的內臟是外科手術挑戰，中醫大新竹分院首次遇到，一般膽囊手術需約半小時即可完成，這次手術花了一個半小時才完成。

「鏡面人」包括腹腔、胸腔內器官的位置與一般人剛好相反，例如一般人心臟脾臟在左邊，肝臟位於右邊，鏡面人心臟脾臟在右邊，肝臟在左邊，就好像正常人的鏡中影像，故出現「鏡面人」的稱呼。這是一個罕見的遺傳病，發生率大約是萬分之一左右，不過內臟功能跟一般沒什麼差別，所以只要沒有生病沒做檢查，一般人不會知道自己的內臟跟別人的位置不一樣。

中醫大新竹分院當年病例是一位8旬阿嬤，因左上腹痛來就醫，一般左上腹痛應是胃痛或者是大腸發炎，經過電腦斷層發現阿嬤是一個「鏡面人」，揪出阿嬤的病灶是急性膽囊炎。

這項手術的難度，是醫師施以手術時，與醫生的熟悉手勢有所不同而增加難度。而凱薩琳是在兒子上護理學校時，接受結核病檢查，於2021年發現自己是「鏡面人」，也有人說，這類臟器逆位容易導致呼吸問題、疲勞、頻繁的鼻竇或肺部感染、黃疸以及由於低氧而導致皮膚蒼白或發藍等症狀。

據了解，凱薩琳在送醫時曾發生呼吸困難情況，但因經紀公司不願透露她的真正病因，僅表示，凱薩琳在家人陪伴下安詳走完人生最後旅程。

