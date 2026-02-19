自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

過年不只怕胖 還怕結石 泌尿科醫授5大預防重點

2026/02/19 19:10

泌尿科醫師陳維心提出5個預防措施，減少結石的形成風險，讓大家安心過新年。（東元醫院提供）

泌尿科醫師陳維心提出5個預防措施，減少結石的形成風險，讓大家安心過新年。（東元醫院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕農曆春節假期期間，因為飲食、作息及生活習慣改變，容易出現泌尿系統的不適症狀，尤其是有結石病史的患者，泌尿科醫師提出5項預防措施，減少結石的形成風險，讓大家安心過新年。

東元綜合醫院泌尿中心醫師陳維心指出，泌尿道結石（尿路結石）是一種全球性的健康問題，影響了約7-13%的男性和5-9%的女性。結石處理後的復發率極高，研究統計約50%的患者在10年內復發，顯示長期管理與預防仍是關鍵。

陳維心表示，春節假期期間，家家戶戶圍爐團圓，民眾容易攝取大魚大肉、水分攝取不足，或是熬夜作息不規律，又可能因出外走春遇到塞車而憋尿等情況，都可能增加尿路感染的風險、導致尿路結石復發，甚至引發嚴重併發症。

陳維心提供5個有效預防尿路結石的措施：

●增加水分攝取：低尿量是結石形成的最重要風險因素之一。而含糖飲料如汽水和果汁會提高結石形成的風險，因為果糖會增加尿鈣排泄，並促進尿酸生成。咖啡、茶、啤酒和紅酒可能有助於降低風險，這與其利尿特性有關。建議每日飲用至少3000毫升水分，以維持超過2500毫升的尿液量。

●減少動物性蛋白質攝取：攝取非乳製動物蛋白（如肉類、魚類、家禽、蛋類）會改變尿液中鈣、尿酸、草酸和檸檬酸的含量，增加結石風險。富含水果、蔬菜、低脂乳製品且低動物性蛋白的飲食模式，已被證明能降低結石風險。

●鈉攝取限制：高鈉飲食會增加尿液中鈣鹽的結晶風險，結合動物蛋白限制及適量鈣攝取的低鈉飲食，可減少結石發作次數。

●肥胖與代謝症候群：肥胖患者的結石風險更高，尤其是女性。肥胖者可能因尿液較酸性而增加尿酸結石風險。

●避免過量攝取含草酸的食物和飲品：應限制攝取蔬菜（菠菜、甜菜和秋葵）、水果（楊桃、無花果、覆盆子和橘子）、堅果與種子（杏仁、腰果、花生、芝麻和核桃）、穀物與豆類（小麥胚芽、蕎麥、大豆製品和黑豆，其他像是黑巧克力、可可粉、茶（尤其是紅茶）、啤酒等。

