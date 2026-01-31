自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

「人都可能犯錯」惹議 衛福部重申性平零容忍、醫界力挺比例原則

2026/01/31 15:29

衛福部今（31）重申對任何形式的性平事件一向採取「零容忍」立場。（資料照）

衛福部今（31）重申對任何形式的性平事件一向採取「零容忍」立場。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕監察院通過糾正台大醫院與衛福部性平事件處理失當，並要求衛福部檢討專科醫師訓練制度，研議在嚴重案件中訂出終止訓練的相關規範。

衛福部長石崇良昨（30）受訪時提到「人都可能犯錯」，指出不宜因單一事件就永久取消醫師執照，懲處仍須符合比例原則，相關說法隨即遭部分輿論解讀為「失言」。對此，衛福部今（31日）重申，政府對任何形式的性平事件一向採取「零容忍」立場，絕非縱容不法行為；醫師公會全聯會也表態力挺，強調醫師倫理標準高於法律與性平專法，性平責任與是否撤銷醫師執照，不宜無限上綱。

石崇良昨受訪時提到「人都可能犯錯」，指出不宜因單一事件就永久取消醫師執照，制度仍須兼顧比例原則，衛福部也將研議相關限制。相關說法隨後遭部分輿論解讀為替醫師護航、忽視病人安全，對此衛福部今重申，對任何形式的性平事件一向採取「零容忍」立場，絕非縱容不法行為。

衛福部說明，醫療人員涉及性平案件，須依法嚴辦，但在行政懲戒與專業資格處分上，必須依現行法制與程序處理，懲處應符合比例原則。待收到監察院完整調查報告後，將積極研議制度精進方向，完善相關法制。

「不能一發生性騷事件，就直接與撤照劃上等號！」醫師公會全聯會理事長陳相國直言，部長仁心寬厚，相關說法並非替醫師行為開脫，而是提醒必須回到制度與法治層次討論。

陳相國說，性騷擾或性侵害行為，現行已有完整的性平法律與制度規範，不論職業身分為何，違法即依法處理；但若涉及醫師執照的廢止，依「醫師法」仍須符合特定條件與程序，例如涉及性侵害罪、重大詐欺或嚴重醫療過失，並須經醫師倫理委員會評議後，才能做出撤照決定。

陳相國強調，性騷案件本身存在不同程度，從誤解、言語、肢體到性侵不等，不能一發生性騷事件，就直接與撤照劃上等號，而醫師倫理委員會的道德標準「其實是高於法律、也高於性平專法」，並非放任不管，而是須依行為嚴重性進行更嚴格的專業審查，若將所有性騷事件一律直接連結到撤銷醫師執照，不僅與現行法制不符，也可能侵害醫師受憲法保障的工作權與職業權。

陳相國也提醒，近年社會氛圍傾向將醫師性平案件與撤照直接連結，但制度設計本就要求個案審查、分級處理。醫師固然承擔高於一般職業的專業與道德期待，但「醫師也是人」，不應在情緒與輿論壓力下，讓制度失去應有的比例與程序。

