健康網》台中輕生案 媽媽曾向人訴苦！如何看求助言論？

台中發生一名媽媽攜子輕生的悲劇；兩名幼童經送醫搶救仍宣告不治。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台中驚傳人倫悲劇，一名年約31歲的母親，疑欲輕生，給年僅3歲與8歲的幼子餵食不明藥物，造成兩名幼童不治身亡，母親自己則輕生未遂；目前母親已戒護就醫。

據報導，當事女子與前夫離婚後，現與一名男友同居，當事女子在凌晨有打電話給閨密訴苦；閨密當時陪她講了一個小時，並且立即前往探視，卻沒能及時挽回。

台北市政府自殺防治中心衛教資料表示，有自殺意念的人對於「自殺」一事其實是有情緒矛盾的，既有想要逃離生活痛苦的衝動，卻也帶有想要繼續活著的渴望，使得當事人在求生與尋死間掙扎。若您接獲親友來電表示正準備進行自殺等危險行為，能夠正確關懷與回應，掌握自殺危機時刻的「『保』『必』三『不』曲」，將能有效挽救憾事發生的可能。

自殺危機時刻的「保『必』三『不』曲」：

1.保持耐心：務必保持耐心、重視自殺者每一個想法，並表達在乎與關心。

2.必須傾聽：注意傾聽自殺者所說的每一個訊息，不斷核對聽到的內容、來龍去脈與邏輯關係。

3.不慌張：冷靜勿驚慌，進一步搜集自殺者的所在位置，亦可詢問其穿著、能否自行至醫療院所急診治療等有效訊息。

4.不掛斷：保持通話狀態、持續給予支持及安撫，不要使當事人落單，直到您確定他已無自殺企圖的危險。

5.不爭辯：不要陷入生命價值或生命意義的爭辯，它會誘導當事人，認為您可能支持他的決定。

針對親朋好友表達情緒低落、生理不適或涉及自殺想法之話題時，應保留警覺心，並能抱持關懷態度、採取有效的協助步驟，如民眾需要相關諮詢可撥打本市自殺防治諮詢專線1999（外縣市（02-27208889）轉8858（24小時）求助，若民眾需緊急救援協助，請直撥110、119進行現場緊急救援。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

