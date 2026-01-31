微塑膠影響精子RNA！研究揭子代現「糖尿病樣態」 父債女償風險曝

最新研究發現，父親暴露於微塑膠環境會改變精子中的小分子RNA傳給一代，且女性後代受害程度顯著高於男性。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕現代人生活中難以避免接觸微塑膠，但最新研究發現，這些細小碎片對健康的威脅具備跨代性。父親暴露於微塑膠環境可能影響精子內的表觀遺傳訊息，進而導致下一代展現特定的代謝功能障礙，顯著增加出現「糖尿病樣態（Diabetic phenotypes）」的風險。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，由加州大學河濱分校（UC Riverside）醫學院主導的一項小鼠研究，首度將父親接觸微塑膠（MPs）與子代的長期代謝健康風險直接掛鉤。微塑膠是指直徑小於5mm的塑料碎片，目前已在人類多種生殖組織中被檢出，引發學界對生殖健康的擔憂。

請繼續往下閱讀...

研究團隊在發表於權威期刊《Journal of the Endocrine Society》（內分泌學會期刊）的論文中指出，微塑膠並非直接改寫DNA，而是干擾精子內一種名為「小分子RNA（Small non-coding RNA）」的傳訊系統。

這些信號就像控制基因強弱的「調光開關」，決定了孩子發育時代謝功能的穩定度。若此開關因汙染而出現異常，環境毒素的負面訊息就會傳遞給後代，預先設定了孩子的代謝缺陷。

實驗結果顯示，若給予高脂肪飲食，女性後代展現出極高的脆弱性。這些雌性小鼠肝臟內的發炎基因高度活化，並呈現明顯的糖尿病特徵。相較之下，男性後代雖有體脂微幅減少的現象，但並未發展出糖尿病樣態，顯示微塑膠的跨代影響存在顯著的性別差異。

研究建議備孕期男性 應減少有害物質暴露

研究主導者周長城教授指出，塑料汙染的影響不限於個體，還可能留下生物印記，讓子代在面臨高脂飲食壓力時更容易誘發慢性疾病。他建議計畫生育的男性應考慮減少接觸微塑膠等有害物質，以保護未來子女的健康。

目前研究團隊正計畫進一步探究母親暴露是否也有類似風險。此外，如何透過飲食或藥物干預來緩解這類跨代代謝異常，也將是未來的科研重點。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法