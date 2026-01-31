孕婦羊水破卻遇國道塞車 湖口警開道火速助平安就醫

周姓夫婦開心迎來女嬰後，特地來到新湖警分局，當面向警員吳念庭致謝，警方回贈尿布。（新湖警分局提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新湖分局湖口派出所警員吳念庭、戴晨宇，於執勤途中發現1輛自小客車違規行駛於國道1號路肩，且於警車後方持續閃爍遠光燈示意，員警立刻靠邊停車了解，原來車內載著1名孕婦羊水已破、即將臨盆，隨即協助開道，引導自小客車安全、迅速前往桃園市楊梅區的醫院，最後順利產下健康的新生兒。

這對周姓夫婦開心迎來女嬰後，一家3口近日特地來到新湖警分局，當面向吳、戴2名警員致謝。周先生說，當天正逢下班尖峰時段，國1北上塞車嚴重，若非警車開道引導，恐怕需要1個小時才能抵達醫院，再三感謝警方在關鍵時刻伸出援手，否則後果難以想像。

新湖警分局表示，當天吳念庭、戴晨宇警覺有異，立刻將巡邏車停靠國道路肩，下車關懷；自小客車周姓駕駛神情焦急地說，其妻子陳姓女子快要生了，情況緊急，請求警方協助開道前往醫院。員警隨即查看孕婦狀況，發現陳女面露痛苦、情緒不安，且羊水已破，若延誤恐有風險。

兩名員警了解狀況後，迅速回到巡邏車上開啟警示燈與警鳴器，並同步通報勤務指揮中心，說明現場緊急狀況，請求協助。隨後由警方全程開道，引導自小客車前往桃園市楊梅區醫院婦幼中心待產。在警方的即時協助下，原本焦急萬分的家屬情緒逐漸穩定，孕婦也順利抵達醫院，交由醫護人員接手照護。

新湖警分局表示，警察不僅肩負治安與交通責任，更是民眾在危急時刻最可靠的依靠。未來警方將持續秉持同理心與服務熱忱，守護民眾生命安全，讓社會感受到溫暖與安心。

