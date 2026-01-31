自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

孕婦羊水破卻遇國道塞車 湖口警開道火速助平安就醫

2026/01/31 11:15

周姓夫婦開心迎來女嬰後，特地來到新湖警分局，當面向警員吳念庭致謝，警方回贈尿布。（新湖警分局提供）

周姓夫婦開心迎來女嬰後，特地來到新湖警分局，當面向警員吳念庭致謝，警方回贈尿布。（新湖警分局提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新湖分局湖口派出所警員吳念庭、戴晨宇，於執勤途中發現1輛自小客車違規行駛於國道1號路肩，且於警車後方持續閃爍遠光燈示意，員警立刻靠邊停車了解，原來車內載著1名孕婦羊水已破、即將臨盆，隨即協助開道，引導自小客車安全、迅速前往桃園市楊梅區的醫院，最後順利產下健康的新生兒。

這對周姓夫婦開心迎來女嬰後，一家3口近日特地來到新湖警分局，當面向吳、戴2名警員致謝。周先生說，當天正逢下班尖峰時段，國1北上塞車嚴重，若非警車開道引導，恐怕需要1個小時才能抵達醫院，再三感謝警方在關鍵時刻伸出援手，否則後果難以想像。

新湖警分局表示，當天吳念庭、戴晨宇警覺有異，立刻將巡邏車停靠國道路肩，下車關懷；自小客車周姓駕駛神情焦急地說，其妻子陳姓女子快要生了，情況緊急，請求警方協助開道前往醫院。員警隨即查看孕婦狀況，發現陳女面露痛苦、情緒不安，且羊水已破，若延誤恐有風險。

兩名員警了解狀況後，迅速回到巡邏車上開啟警示燈與警鳴器，並同步通報勤務指揮中心，說明現場緊急狀況，請求協助。隨後由警方全程開道，引導自小客車前往桃園市楊梅區醫院婦幼中心待產。在警方的即時協助下，原本焦急萬分的家屬情緒逐漸穩定，孕婦也順利抵達醫院，交由醫護人員接手照護。

新湖警分局表示，警察不僅肩負治安與交通責任，更是民眾在危急時刻最可靠的依靠。未來警方將持續秉持同理心與服務熱忱，守護民眾生命安全，讓社會感受到溫暖與安心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中