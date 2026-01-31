自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

偏鄉醫療專題2-2》偏鄉醫療人力現困境 交通、薪資與工作負荷成留任關鍵

2026/01/31 11:11

偏鄉居民看診。（記者羅國嘉攝）

偏鄉居民看診。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北專題報導〕台灣正式邁入超高齡社會，慢性病與長照需求持續攀升，偏鄉地區醫療體系卻長期面臨人力不足、專科缺乏與醫護人員留任不易等結構性問題。多位基層醫護人員指出，交通不便、薪資誘因不足及沉重的工作負荷，是造成偏鄉醫療人力流失的主要關鍵，呼籲政府提高薪資並增加人力，以改善偏鄉醫療困境。

瑞芳區衛生所主任麥可指出，偏鄉醫護人員普遍難以長期留任，除通勤距離遠外，薪資與都會區相比並無明顯差異，卻需承擔更多元且繁重的工作內容，對新進人員而言壓力極大；在醫院服務的林姓護理師也說，病房幾乎天天滿床，急診經常需「帶床」因應，病患反覆入院情形普遍，長期下來對醫護人員身心皆造成高度負荷。

瑞芳區衛生所主任麥可幫偏鄉居民看診。（記者羅國嘉攝）

瑞芳區衛生所主任麥可幫偏鄉居民看診。（記者羅國嘉攝）

麥可表示，偏鄉護理人員往往須同時負責門診、公共衛生、疾病防治及長照服務等多項業務，新進人員需在短時間內學習大量跨領域技能，容易產生挫折與適應困難；再加上交通不便，使外地醫護人員更難長期留任，能穩定服務者多半為在地或鄰近地區居民；至於醫師人力方面，因偏鄉人口數少、健保給付有限，門診量不高，整體收入較都會區低，進一步降低醫師投入偏鄉服務的意願。

麥可認為，長照資源應更精準配置，聚焦真正有需求的民眾，避免因涵蓋率制度造成資源浪費；遠距醫療在偏鄉的實際效益也有限，因多數病患仍需到院接受進一步檢查。面對基層醫護工作量增加近3倍、編制卻成長緩慢的現況，制度改革與薪資激勵勢在必行，才能真正改善偏鄉醫療困境；林姓護理師也直言，提高薪資是最直接且有效的方式，有助於吸引人力投入並減輕現有工作負荷。

平溪衛生所主任廖廣榆表示，真正難解的是人口持續流失與高齡化，平溪人口短短數年減少近千人，恐影響衛生所長期維持。建議政府除醫療政策外，應從制度面與區域發展著手，結合人口、產業與生活機能，讓年輕人願意留下。

貢寮衛生所主任林中一則說，以國外經驗為例，主張以「套裝式薪資制度」取代以看診量計酬，依地區人口與醫療需求給予固定年薪，讓醫師無須為業績奔波，能專心投入在地醫療與照護。

相關新聞請見

偏鄉醫療專題2-1》新北偏鄉就醫耗時又費力盼補足 衛生局推巡迴、遠距醫療

偏鄉居民看診。（記者羅國嘉攝）

偏鄉居民看診。（記者羅國嘉攝）

瑞芳區衛生所主任麥可幫偏鄉居民看診。（記者羅國嘉攝）

瑞芳區衛生所主任麥可幫偏鄉居民看診。（記者羅國嘉攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中