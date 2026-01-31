自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

偏鄉醫療專題2-1》新北偏鄉就醫耗時又費力盼補足 衛生局推巡迴、遠距醫療

2026/01/31 11:00

台灣邁入超高齡社會，新北市瑞芳、八里等地居民指出，若需要掛專科或進一步檢查，需要長途奔波前往市區醫院，交通班次少、來回耗時長，常需耗費半天時間。盼市府增加班次、評估設置在地綜合型醫院，補足醫療缺口。（記者羅國嘉攝）

台灣邁入超高齡社會，新北市瑞芳、八里等地居民指出，若需要掛專科或進一步檢查，需要長途奔波前往市區醫院，交通班次少、來回耗時長，常需耗費半天時間。盼市府增加班次、評估設置在地綜合型醫院，補足醫療缺口。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北專題報導〕偏鄉看病不只是距離問題，更是時間與體力的考驗。隨著台灣邁入超高齡社會，新北市瑞芳、八里等地居民指出，一旦需要專科或進一步檢查，往往得長途奔波前往市區醫院，交通班次少、來回耗時長，常需耗費半天時間，盼市府增加班次、評估設置在地綜合型醫院，補足醫療缺口；對此，新北市衛生局表示，已透過巡迴醫療、遠距診療與緊急醫療補助等措施補足缺口。

住在瑞芳的胡先生指出，若只是感冒、腸胃不適等小毛病，在地診所尚可處理，但若需要檢查或專科診療，就必須前往基隆甚至台北，「這邊沒有相關檢查機構，選擇其實很少。」但自己開車到基隆約20分鐘，若搭乘大眾運輸前往長庚或其他醫院，往往需要半小時到一小時，對長者而言相當吃力。

住在八里的馬小姐也說，看大醫院往往得付出高昂時間成本，「看一次醫生常常要花掉半天，甚至一整天。」她提到，家中小孩深夜高燒或家人出現疑似蜂窩性組織炎時，常因無車可搭，只能先在家服藥觀察，等到隔天有公車班次再前往醫院。盼短期內政府能增加直達淡水馬偕或關渡醫院的醫療專車班次，長期則應評估設置在地綜合型醫院，補足醫療缺口。

議員鄭宇恩表示，政府不應再以補助思維應付偏鄉醫療，應從制度面強化衛生所功能，結合區域醫院、行動醫療與轉診網絡，建立穩定可預期的偏鄉醫療體系，讓民眾就醫不再受交通與距離所限。

新北市衛生局回應，偏鄉醫療困境主要來自地理交通不便、人口老化與醫療量能不足等結構性問題。市府目前已在11個行政區設置39個巡迴醫療點，並於14個偏鄉衛生所導入遠距醫療，由合作醫院提供眼科、精神科、新陳代謝科、皮膚科等專科會診，近年服務人次逐年成長。

衛生局表示，將持續滾動檢討偏鄉醫療資源配置，結合巡迴醫療、遠距醫療、在宅醫療及長照服務，逐步補足偏遠地區醫療需求，減輕居民長途就醫負擔，縮小城鄉醫療差距；對於尚未涵蓋的醫療資源不足里別，將依人口規模、地理可近性、既有醫療資源分布及承作院所意願等因素，檢討服務優先順序，並審慎評估擴充巡迴醫療據點的可行性，同時配合就醫型態改變，發展多元醫療服務作為補充。

相關新聞請見

