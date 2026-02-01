健康網》兒童睡飽最重要 研究揭各年齡應該睡多長

對於兒童與青少年而言，睡眠不僅是恢復體力，更是大腦神經連結修剪、生長激素分泌以及情緒調節系統重置的關鍵期。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣、日本有不少諺語與青少年的睡眠有關，古到今的科學多認為幼童有充足的睡眠才能幫助成長，長高長壯。同時近年有更多研究指出，睡眠不僅幫助成長，更與身心健康息息相關。公衛師蔡秉堅在臉書粉專「全球公衛健康飲食生活型態｜蔡秉兼公共衛生師」透過論文《What Parents Need to Know About Sleep in Children》（doi: 10.1001/jamapediatrics.2025.5376）解析，對於18歲以前的青少年與幼童，睡眠的重要性。

Q: 睡眠不足與一般疲勞有何不同？

A: 不僅是「累」，而是「身心發展受阻」。

對於兒童與青少年而言，睡眠不僅是恢復體力，更是大腦神經連結修剪、生長激素分泌以及情緒調節系統重置的關鍵期。長期的睡眠不足（Chronic Sleep Restriction）已被證實與注意力缺陷、焦慮憂鬱風險增加以及代謝症候群（如肥胖、第二型糖尿病）有明確相關。

Q: 這份指引的依據為何？

A: 基於醫學共識的衛教指引 （Evidence-based Guidelines）。

這篇發表於權威期刊《JAMA Pediatrics》的「患者專頁 （Patient Page）」，彙整了美國睡眠醫學會 （AASM） 與各方專家的共識建議。重點在於提供家長一套「可量化」且「具操作性」的參考標準，協助識別潛在的睡眠障礙。

Q: 核心建議：各年齡層睡多久才達標？

A:

專家建議的「24小時總睡眠時數」（含午睡）如下，請家長對照檢視：

1. 嬰兒 （4-12個月）：12 - 16 小時

2. 幼兒 （1-2歲）：11 - 14 小時

3. 學齡前 （3-5歲）：10 - 13 小時

4. 學齡兒童 （6-12歲）：9 - 12 小時

5. 青少年 （13-18歲）：8 - 10 小時

（註：4個月以下新生兒因生理時鐘尚未建立，變異性大，故不列入此標準）

Q:為何孩子看起來不累，卻可能是睡眠不足？（機轉解讀）

A:

這是兒童睡眠不足最常被誤解的特徵。

1. 行為表現差異：成人的疲勞表現是嗜睡，但兒童大腦前額葉（負責控制衝動）若未獲休息，表現出來的反而是「過動」、「暴躁」、「注意力不集中」或「情緒起伏劇烈」。這常導致孩子被誤認為有行為問題，而非單純沒睡飽。

2. 生理機制：睡眠期間大腦會透過「類淋巴系統」（Glymphatic system）清除代謝廢物。若睡眠被剝奪，神經毒素累積可能干擾認知功能；此外，夜間光線（來自手機、平板）會抑制褪黑激素（Melatonin）分泌，進一步延後入睡時間，形成惡性循環。

3. 公衛師個人評論與分析

作為公衛師，針對這份指引我有幾點看法與觀點：

1. 警惕「隱性睡眠債」：很多家長認為孩子只要早上叫得醒就好，但許多學齡兒童長期處於「週一到週五沒睡飽，週末狂補眠」的狀態。這種「社交時差 （Social Jetlag）」其實會擾亂生理時鐘，對代謝與專注力的傷害不亞於失眠。建議週末補眠不宜超過平日起床時間的 1-2 小時。

2. 區辨「睡不著」與「不想睡」：臨床上需區分是生理上的失眠（Insomnia），還是行為上的「睡前拖延 （Bedtime Procrastination）」。對於後者，建立「睡前儀式」相對重要（如：洗澡→刷牙→說故事→關燈），讓大腦接收到「該關機了」的信號，比強迫孩子躺在床上有效。

3. 3C 產品的雙重危害：研究不斷強調睡前應避免藍光，這不僅是因為光線抑制褪黑激素，更因為社群媒體或遊戲帶來的「多巴胺刺激」會讓大腦維持亢奮。建議推動「臥室無3C （Screen-free Bedroom）」方法，這對大人的睡眠品質也同樣適用。

4. 給家長的建議：看到這些數字，許多雙薪家庭的家長可能會感到焦慮（例如：孩子補習回家就已太晚）。請將這些數據視為「目標」而非「壓力源」。若無法立即達標，可先從「固定起床時間」與「減少睡前干擾」做起。這是一場長期的健康投資，逐步改善比完美達標更重要。

