健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

加速生醫落地 勤業眾信攜北醫啟動BioBridge+橋接平台

2026/01/30 16:55

勤業眾信聯合會計師事務所與台北醫學大學今（30日）簽署合作意向書，正式啟動「BioBridge+ 生醫創新橋接機制」。（記者邱芷柔攝）

勤業眾信聯合會計師事務所與台北醫學大學今（30日）簽署合作意向書，正式啟動「BioBridge+ 生醫創新橋接機制」。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣生醫產業要加速起飛，關鍵在於如何讓研究成果更快走出實驗室、進入臨床與市場。勤業眾信聯合會計師事務所與台北醫學大學今（30日）簽署合作意向書，正式啟動「BioBridge+ 生醫創新橋接機制」，整合醫學中心、顧問專業與資本資源，協助生醫新創更快把研發成果推向臨床應用與市場。

BioBridge+將串聯北醫體系的加速器與創新輔導資源，以及勤業眾信的產業與企業網絡，形成跨域合作平台。雙方設定2026年的目標，包括輔導超過18家新創團隊、促成至少5000萬元投資或訂單金額、累計投資超過9000萬元，並創造百人以上就業機會。北醫將提供附屬醫院作為臨床驗證場域，讓新創產品能在真實醫療環境中測試；勤業眾信則協助團隊強化公司治理、商業模式與募資策略，提升市場競爭力。

衛福部長石崇良特別出席簽署儀式，他表示，政府近年持續擴大健康領域投資，健保總額加計公務預算首度突破兆元，並推動「健康台灣深耕計畫」與「國家藥物韌性整備計畫」，同時陸續完善再生醫療與健康資料相關法制，為生醫產業建立更完整的發展環境，讓創新技術能穩健走向產業應用。

台北醫學大學校長吳麥斯表示，北醫以臨床需求為核心，已在附屬醫院建立制度化的「臨床驗證機制」，讓新創團隊能在實際醫療場域中驗證技術與產品，提升臨床可信度與市場採用機會，縮短研究成果與產業應用之間的距離。

勤業眾信總裁柯志賢則指出，生醫產業研發期長、法規門檻高、資本需求大，單靠新創團隊難以快速成長，因此更需要整合政策、醫療與資本資源。此次與北醫合作，正是要建立一個結合醫學中心、專業顧問與資本的加速平台，協助生醫新創提升募資能力與國際競爭力。

勤業眾信生技醫療產業負責人陳重成也表示，在智慧醫療與生醫創新快速發展的趨勢下，公司治理與財務規劃將成為吸引投資的關鍵。透過Deloitte全球網絡，BioBridge+也將協助新創對接海外市場，成為走向國際的重要跳板。

