健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冬吃柳丁補充維C又高纖 農糧署教2招果汁可翻倍

2026/02/01 08:24

農糧署指出，柳丁富含維生素C及膳食纖維，適量攝取有助增強抵抗力、促進消化，也很適合冷天吃火鍋後解膩食用；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天正是黃澄澄柳丁（柳橙）的盛產季節，除了酸甜好吃，也是冬季具代表性的水果之一。農糧署也指出，柳丁富含維生素C及膳食纖維，適量攝取有助增強抵抗力、促進消化，也很適合冷天吃火鍋後解膩食用。

柳丁果汁增量2撇步

柳丁除了切開直接鮮食，還可以榨成柳丁汁飲用。不過，有些人想喝柳丁汁可能手邊沒機器可用，或是覺得很榨汁很困難。對此，農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，只要簡單掌握以下2招「榨汁魔法」，即使手邊沒有機器可榨汁，也能讓柳丁汁瞬間翻倍。

方法1—微波法：將柳丁切成4瓣後，微波20秒，透過加熱軟化果皮與纖維，榨汁量瞬間增加。

方法2—冷凍法：將柳丁冷凍10小時後，取出放至完全退冰，冷凍會破壞果肉細胞，使果肉變軟，果汁也會更容易釋放。

此外，農糧署曾於臉書專頁發文表示，挑選柳橙時，可以把握以下3大原則：1.果實輕握有彈性，飽滿沉重。2.果皮新鮮有光澤，不失水縮皺。3.果蒂呈青綠色。若外皮出現褐、黑色斑點或疤痕，則可能是受黑星病、黑斑病、潰瘍病等病害影響，但不影響果肉風味，仍可安心食用。

另，農糧署也分享享用柳橙前，可以先將果實「打橫」對半切，再縱切成數小片，食用時只要將兩側果皮向下折，一瓣一瓣的果肉便與果皮輕鬆分離，吃起來方便、美觀又不沾手。

