健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「茶葉蛋」學童補蛋白質好物 醫提醒3歲以下別吃

2026/02/01 20:29

美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成鼓勵國小以上的小朋友，吃茶葉蛋補充蛋白質。（資料照、記者張軒哲攝）

美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成鼓勵國小以上的小朋友，吃茶葉蛋補充蛋白質。（資料照、記者張軒哲攝）

〔健康頻道／綜合報導〕近日有位營養師在Thread上宣稱「茶葉蛋的含糖量高」，被家醫科醫師反駁後卻悄悄刪文且未作回應，引發熱烈討論。美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成在臉書粉專「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」表示，他鼓勵國小以上的小朋友，可以把茶葉蛋當作下課點心，來補充蛋白質，「長高的好幫手！」

​陳奕成表示，雞蛋是「全營養食物」，含有豐富的優質蛋白。對於活動量大的孩子來說，茶葉蛋更是便利商店就可以買到的原型食物，比起精緻澱粉，更能提供穩定的飽足感和長高所需要的原料。​

美味背後的「鈉」負擔

​雖然蛋本身的營養很棒，但茶葉蛋的「那鍋滷汁」還是需要稍微留意。因為那鍋醬油滷汁雖然香，但也讓蛋殼吸附了額外的鈉。尤其是 1-3 歲的孩子，腎臟發育尚未完全成熟。所以還沒上幼稚園的小小孩，我建議還是吃水煮蛋比較安全。

另外陳奕成提醒，茶葉蛋在滷製時，茶葉中的咖啡因的確會滲入蛋白與蛋黃中。不過含量很低很低就是了。我覺得小朋友吃完不會興奮到睡不著覺的話，應該可以不用太擔心。不要一天吃兩、三顆茶葉蛋就好。

​如何吃得更健康？

​挑選有技巧：挑選時避免選殼裂太深、顏色過黑的蛋。

剝皮有撇步：剝完殼後，可以用飲用水稍微沖一下表面。

小小孩限量吃：1-3 歲的孩子，建議優先選擇居家水煮蛋

