健康網》「茶葉蛋」學童補蛋白質好物 醫提醒3歲以下別吃

〔健康頻道／綜合報導〕近日有位營養師在Thread上宣稱「茶葉蛋的含糖量高」，被家醫科醫師反駁後卻悄悄刪文且未作回應，引發熱烈討論。美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成在臉書粉專「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」表示，他鼓勵國小以上的小朋友，可以把茶葉蛋當作下課點心，來補充蛋白質，「長高的好幫手！」

​陳奕成表示，雞蛋是「全營養食物」，含有豐富的優質蛋白。對於活動量大的孩子來說，茶葉蛋更是便利商店就可以買到的原型食物，比起精緻澱粉，更能提供穩定的飽足感和長高所需要的原料。​

美味背後的「鈉」負擔

​雖然蛋本身的營養很棒，但茶葉蛋的「那鍋滷汁」還是需要稍微留意。因為那鍋醬油滷汁雖然香，但也讓蛋殼吸附了額外的鈉。尤其是 1-3 歲的孩子，腎臟發育尚未完全成熟。所以還沒上幼稚園的小小孩，我建議還是吃水煮蛋比較安全。

另外陳奕成提醒，茶葉蛋在滷製時，茶葉中的咖啡因的確會滲入蛋白與蛋黃中。不過含量很低很低就是了。我覺得小朋友吃完不會興奮到睡不著覺的話，應該可以不用太擔心。不要一天吃兩、三顆茶葉蛋就好。

​如何吃得更健康？

​挑選有技巧：挑選時避免選殼裂太深、顏色過黑的蛋。

剝皮有撇步：剝完殼後，可以用飲用水稍微沖一下表面。

小小孩限量吃：1-3 歲的孩子，建議優先選擇居家水煮蛋

