春節照護不打烊 守護長照家庭安心過好年

家中有長照需求者，創世基金會也提供到宅服務，如協助「原床泡澡」，幫長期無法下床的患者清潔身體，乾淨過好年。（創世基金會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕農曆春節是親友團圓時刻，但對長照家庭而言，照護工作是365天不間斷的日常，不因年節暫停，創世基金會提醒，春節作息改變、人力調度與親友往來增加，若未事前準備、忽略照顧細節，可能提高感染風險，或加重照顧者的身心負擔，尤其家中有重度臥床者，家屬應落實「三到位」，確保被照顧者與照顧者都能安心過好年。

創世「三到位」為照護到位、物資到位與防疫到位。護理部組長黃雯靖表示，對臥床者而言，穩定的作息與熟悉的照顧方式，比熱鬧的年節活動更重要，建議維持平日的作息與照顧流程，不可因過年而鬆懈；即使返鄉或聚會，也確保有人熟悉照顧方式，避免臨時更換照顧者而影響品質。

黃雯靖也提醒，春節期間多數店家與醫療院所休診，家屬應提前備齊照護耗材、管灌配方及常備藥品，避免因物資短缺而影響照顧。最後，春節期間親友探訪頻繁，建議落實手部衛生、配戴口罩，預防外部病毒感染，讓關心不會變成健康負擔；飲食方面，即使是圍爐，也應遵循原有的灌食或餵食，切勿因應景而隨意更動，以確保進食安全與消化道健康。

黃雯靖說，除了被照顧者的生理需求，照顧者的心理健康亦不容忽視，春節期間部分居家服務暫停，加上親友返家意見增多，照顧者往往承受更大壓力，建議照顧者可適時向家人表達需求，請親友協助分擔簡單家務，讓其獲得短暫休息，即使只是睡個好覺、外出走走，都是重要的自我照顧；亦可善用政府資源，提早向長照單位申請喘息服務，讓壓力獲得適度釋放。

基金會則表示，春節期間，創世全台17所安養院照護不打烊，也會安排應景佈置與活動設計，如：握著院民的手寫春聯、簡易DIY活動，增加感官刺激，並邀請家屬共同參與，一同感受溫馨的年味。雖然春節暫停到宅服務，但護理師於年前，除了親送年禮（含7道年節佳餚）及應急紅包外，更依個別狀況提供衛教指導與提醒，確保家屬能掌握自主照護要領。

如民眾有居家護理諮詢需求，歡迎至創世官網「照護e點靈」專區了解相關訊息，或來電：（02）2835-7700洽詢。

創世基金會護理師指導家屬相關長照衛教知識，幫助其更好照顧親人。（創世基金會提供）

創世基金會長期服務植物人等臥床患者，也提供到宅服務，如護理師會仔細檢查臥床者身體有無傷口，避免感染惡化。（創世基金會提供）

創世基金會護理師提供到宅服務，協助臥床患者貼心照顧服務。（創世基金會提供）

