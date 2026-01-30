您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》瘦瘦針助減重卻藏風險 醫：試管前未停藥恐增麻醉危機
〔健康頻道／綜合報導〕標榜減重的「瘦瘦針（GLP-1類藥物）」近年風靡全台，不少深受多囊卵巢症候群（PCOS）或肥胖困擾的備孕女性，希望藉由控制體重提升受孕率。不過，宜蘊醫療生殖研究主任李日升提醒，這類藥物在人工生殖療程中潛藏麻醉風險，若於取卵或胚胎植入前未及時停藥，恐增加嘔吐與吸入性肺炎等併發症風險。
瘦瘦針不傷卵巢 體重降太快反影響排卵
李日升指出，瘦瘦針屬於GLP-1類藥物，主要透過抑制食慾、調節血糖達到減重效果，目前研究並未顯示會直接影響卵巢功能或卵子品質。然而，若短時間內體重下降過快，可能導致月經週期改變、排卵延遲，反而不利於掌握懷孕時機。
延緩胃排空 取卵麻醉恐增嗆吸風險
他進一步說明，GLP-1 類藥物具有延緩胃排空的特性，而取卵手術多需進行靜脈麻醉，若胃部食物殘留時間過長，麻醉過程中易發生胃內容物逆流，增加嗆吸、吸入性肺炎，甚至窒息等風險，臨床上必須特別留意。
醫建議凍卵、試管前 至少停藥1至2個月
「對準備懷孕的女性而言，關鍵不在於是否使用減重藥物，而是身體是否回到穩定狀態。」李日升表示，臨床上多半建議在取卵、胚胎植入或自然懷孕前，至少停藥 1 至 2 個月，讓藥物充分代謝，並讓體重、代謝與荷爾蒙恢復平衡，有助於提升療程安全性。
意外懷孕先別慌 醫：立即停藥並追蹤
針對懷孕期間用藥問題，李日升指出，基於安全考量，懷孕期間仍應全面禁用減重藥物。不過，若在施打瘦瘦針期間發現意外懷孕，也不必過度恐慌，根據一項歐洲研究指出，分析160多位懷孕初期仍使用GLP-1的孕婦，並未發現胎兒重大畸形風險明顯增加。不過，樣本數仍有限，且多數個案在懷孕5週內即停藥。
若有使用瘦瘦針的準媽咪，應立即停藥並告知生殖科醫師或婦產科醫師，安排後續的血糖監測與超音波追蹤。
李日升強調，減重是提升生育力的手段之一，但瘦瘦針絕非萬靈丹。對於備孕族群，最佳的策略應是在專業醫師指導下，於體重達標後、進入療程前及時停藥，並回歸規律運動與營養調整，才能在健康的代謝狀態下安全迎接新生命。
