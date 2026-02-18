自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

過年大魚大肉通宵打牌 枋寮醫院提醒當心腦中風

2026/02/18 14:15

枋寮醫院說明腦中風狀況。（枋寮醫院提供）

枋寮醫院說明腦中風狀況。（枋寮醫院提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕民眾習慣在連假期間返鄉團圓，但團圓飯的大魚大肉、親友相聚通宵打牌，往往潛藏健康危機。枋寮醫院特別發出提醒，春節期間因生活作息混亂、水分攝取不足，加上情緒起伏大，正是腦中風的高發期，呼籲民眾歡度佳節之餘，務必謹記「適度運動、多補水」的健康原則。

枋寮醫院醫師曾威傑指出，俗稱的「中風」是突發性的腦血管疾病，可分為腦血管阻塞（梗塞型）及腦血管破裂（出血型）。根據臨床數據統計，台灣梗塞型中風患者約占75%，出血型則占25%。一旦發生中風，不僅會造成肢體偏癱、言語障礙，嚴重者甚至可能導致死亡，對家庭與社會都是沉重負擔。

枋寮醫院強調，中風往往發生得令人措手不及，但其實許多患者在發病前會出現「暫時性局部缺血（TIA）」，俗稱小中風。症狀如突然間的單眼視力模糊、半邊肢體麻木、說話不清楚或頭暈失衡，雖然這些症狀可能在數秒或30分鐘內消失，但這已是腦部發出的「求救訊號」，絕不能掉以輕心。

「過年打牌要有節制！」曾威傑觀察到，春節期間許多民眾窩在家中追劇或打麻將，一坐就是好幾個小時，且往往因太過投入而忘記喝水。他解釋，久坐會增加血栓生成的可能，加上熬夜造成睡眠不足，若又遇到牌局輸贏導致情緒激動，血壓飆升極易誘發腦中風。

此外，過年期間飲食油膩，加上抽菸或吸入二手菸，都會大幅提升血管受損風險。曾醫師提醒，若發現身邊親友突然臉部不對稱、一側肢體無力、或無法理解他人言語，應立即撥打119送醫，切勿嘗試民間偏方。

曾威傑叮嚀：小賭怡情不熬夜，打牌應適可而止，嚴禁通宵達旦。水分補充要充足， 避免血液過於黏稠。建議每半小時起身活動筋骨，促進血液循環。開心過年之餘，唯有注意身體健康，才能讓佳節喜氣延續，避免「樂極生悲」。

枋寮醫院提醒當心腦中風症狀。（枋寮醫院提供）

枋寮醫院提醒當心腦中風症狀。（枋寮醫院提供）

過年大魚大肉通宵打牌， 枋寮醫院提醒當心腦中風。（枋寮醫院提供）

過年大魚大肉通宵打牌， 枋寮醫院提醒當心腦中風。（枋寮醫院提供）

