自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》徒手登101震撼全球 醫談冒險文化差異

2026/01/30 20:15

美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）上週末以徒手、無任何防護的方式，成功登頂台北101大樓，引發熱議。（資料照）

美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）上週末以徒手、無任何防護的方式，成功登頂台北101大樓，引發熱議。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）上週末以徒手、無任何防護的方式，僅花91分鐘成功登頂台北101大樓，創下徒手攀爬最高城市建築的世界紀錄。這場極限挑戰不僅在國際間引發關注，也在台灣社群掀起熱烈討論。

不少網友驚嘆其勇氣與專注，也有人打趣表示，「如果是亞洲小孩，早就被媽媽警告：數到三給我下來！」玩笑背後，其實反映出不同文化對「冒險行為」的解讀差異。

同樣的氣質　文化解讀大不同

周伯翰身心醫學診所醫師陳柏安指出，從這起事件可清楚看見冒險行為在不同文化脈絡下，如何被賦予截然不同的意義。「在亞洲社會，父母與周遭環境往往容易用『不正常』、『太危險』來理解極端行為，但多數情況下，這只是人格特質與文化價值觀的差異，而不是疾病。」

所謂冒險行為，指的是個體在面臨風險與不確定性時，仍選擇投入高風險活動，即使可能帶來身體、心理或社會層面的負面後果。這種傾向在心理學上常被稱為「刺激尋求人格」。

西方讚賞突破　亞洲更重穩定

陳柏安說明，在西方文化中，冒險往往象徵個人獨立、自由探索與自我實現，因此極限運動、創業或冒險旅行，常被視為勇氣與創新的展現，甚至受到社會讚揚。

相較之下，亞洲、尤其是東亞文化，較強調集體主義、家庭責任與社會和諧。過度冒險的行為，容易被視為不負責任，甚至被貼上「自私、叛逆、病態」等負面標籤。「同樣的氣質，在不同文化裡，可能被稱讚，也可能被擔心。」陳柏安說。

大腦影像研究：差異不等於異常

過去有研究透過大腦影像觀察極限運動者面對恐懼刺激時的反應，發現部分人杏仁核活化程度較低。對此，陳柏安強調，這僅代表情緒調節方式不同，並不等於功能異常，更不能直接解讀為病態。

「每個人的神經反應本來就存在自然差異，就像有人天生外向、有人內向一樣。」他提醒，若將勇敢、冷靜或敢冒險，簡化為「大腦有問題」，反而是一種過度醫療化的解讀。

青少年叛逆多屬正常發展

陳柏安指出，青少年期是自我認同建構的重要階段，主動爭取自主空間、挑戰權威或既有規範，本質上是成長歷程的一部分，有助於人格發展與創新能力培養。

臨床上，家長常因孩子「坐不住、愛挑戰規則、喜歡刺激活動」而擔憂，但多數情況屬於正常發展。真正需要留意的，是孩子是否同時出現嚴重衝動控制困難、長期學習或人際功能受損，或伴隨情緒失調、成癮行為等狀況，才需進一步評估是否與ADHD或其他身心困擾相關。

理解差異　陪伴孩子安全探索

「與其把冒險精神當成問題，不如教會孩子如何安全探索。」陳柏安建議，家長與教育者應理解冒險與叛逆行為的發展意義，以支持與引導取代責備，避免過度將差異病理化。

不過，他也提醒，針對高冒險人格、衝動控制不佳或家庭支持功能較弱的高風險族群，仍應加強成癮物質與行為的預防教育，並提供情緒管理、拒絕技巧及正向冒險活動的訓練。

若社會能以更科學、溫柔的角度理解差異，那些曾被視為「太衝動、太愛冒險」的孩子，或許也有機會在適當的引導下，成為像霍諾德一樣，勇於突破自我、同時尊重風險的冒險者。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中