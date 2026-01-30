健康網》徒手登101震撼全球 醫談冒險文化差異

美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）上週末以徒手、無任何防護的方式，成功登頂台北101大樓，引發熱議。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）上週末以徒手、無任何防護的方式，僅花91分鐘成功登頂台北101大樓，創下徒手攀爬最高城市建築的世界紀錄。這場極限挑戰不僅在國際間引發關注，也在台灣社群掀起熱烈討論。

不少網友驚嘆其勇氣與專注，也有人打趣表示，「如果是亞洲小孩，早就被媽媽警告：數到三給我下來！」玩笑背後，其實反映出不同文化對「冒險行為」的解讀差異。

同樣的氣質 文化解讀大不同

周伯翰身心醫學診所醫師陳柏安指出，從這起事件可清楚看見冒險行為在不同文化脈絡下，如何被賦予截然不同的意義。「在亞洲社會，父母與周遭環境往往容易用『不正常』、『太危險』來理解極端行為，但多數情況下，這只是人格特質與文化價值觀的差異，而不是疾病。」

所謂冒險行為，指的是個體在面臨風險與不確定性時，仍選擇投入高風險活動，即使可能帶來身體、心理或社會層面的負面後果。這種傾向在心理學上常被稱為「刺激尋求人格」。

西方讚賞突破 亞洲更重穩定

陳柏安說明，在西方文化中，冒險往往象徵個人獨立、自由探索與自我實現，因此極限運動、創業或冒險旅行，常被視為勇氣與創新的展現，甚至受到社會讚揚。

相較之下，亞洲、尤其是東亞文化，較強調集體主義、家庭責任與社會和諧。過度冒險的行為，容易被視為不負責任，甚至被貼上「自私、叛逆、病態」等負面標籤。「同樣的氣質，在不同文化裡，可能被稱讚，也可能被擔心。」陳柏安說。

大腦影像研究：差異不等於異常

過去有研究透過大腦影像觀察極限運動者面對恐懼刺激時的反應，發現部分人杏仁核活化程度較低。對此，陳柏安強調，這僅代表情緒調節方式不同，並不等於功能異常，更不能直接解讀為病態。

「每個人的神經反應本來就存在自然差異，就像有人天生外向、有人內向一樣。」他提醒，若將勇敢、冷靜或敢冒險，簡化為「大腦有問題」，反而是一種過度醫療化的解讀。

青少年叛逆多屬正常發展

陳柏安指出，青少年期是自我認同建構的重要階段，主動爭取自主空間、挑戰權威或既有規範，本質上是成長歷程的一部分，有助於人格發展與創新能力培養。

臨床上，家長常因孩子「坐不住、愛挑戰規則、喜歡刺激活動」而擔憂，但多數情況屬於正常發展。真正需要留意的，是孩子是否同時出現嚴重衝動控制困難、長期學習或人際功能受損，或伴隨情緒失調、成癮行為等狀況，才需進一步評估是否與ADHD或其他身心困擾相關。

理解差異 陪伴孩子安全探索

「與其把冒險精神當成問題，不如教會孩子如何安全探索。」陳柏安建議，家長與教育者應理解冒險與叛逆行為的發展意義，以支持與引導取代責備，避免過度將差異病理化。

不過，他也提醒，針對高冒險人格、衝動控制不佳或家庭支持功能較弱的高風險族群，仍應加強成癮物質與行為的預防教育，並提供情緒管理、拒絕技巧及正向冒險活動的訓練。

若社會能以更科學、溫柔的角度理解差異，那些曾被視為「太衝動、太愛冒險」的孩子，或許也有機會在適當的引導下，成為像霍諾德一樣，勇於突破自我、同時尊重風險的冒險者。

