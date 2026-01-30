自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

瘋搶「瘦瘦針」減肥注意！英接獲千例胰臟炎通報 疑涉17死

2026/01/30 14:21

瘋搶「瘦瘦針」減肥注意！英接獲千例胰臟炎通報 疑涉17死

市面上有包括「週纖達（Wegovy）」在內的多種減肥與糖尿病注射藥物。 （路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在台灣俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類減肥與糖尿病藥物，如市面熱銷的「猛健樂（Mounjaro）」、「週纖達（Wegovy）」與「胰妥讚（Ozempic）」，因成效顯著而被許多人視為體態管理的熱門選擇。然而，英國藥品監管機構近日發布最新警示，提醒這類藥物存在誘發「嚴重急性胰臟炎」的小幅風險。根據英國官方的不良反應通報數據，已有超過千例胰臟炎報告，其中包含17例相關死亡個案。

據英國《衛報》報導，英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）29日更新了藥物安全指引。雖然胰臟炎被列為「不常見（uncommon）」的副作用（發生率約1/100），但隨著使用人數增加，不良反應報告也隨之上升。截至目前，MHRA的「黃卡計畫（Yellow Card scheme）」已接獲1143例與Semaglutide（如 Wegovy、Ozempic）或 Tirzepatide（如Mounjaro）相關的急性或慢性胰臟炎通報，通報資料中包含17例死亡。

MHRA 安全長凱夫（Alison Cave）博士指出，雖然嚴重副作用風險很小，但患者必須保持高度警覺。急性胰臟炎發生時，胰臟會突然發炎，典型症狀包括：持續且劇烈的胃痛或腹痛，疼痛感可能輻射至背部，並伴隨噁心與嘔吐。若出現上述跡象，應立即尋求醫療專業人員協助。

通報不等於證實因果

MHRA 特別強調，「黃卡計畫」屬於自發性通報系統，接獲不良反應報告並不直接代表該副作用是由藥物所引起，可能涉及患者本身的基礎疾病或其他因素。儘管如此，鑑於通報數量在2025年顯著增加（其中Mounjaro相關報告佔多數），監管機構認為有必要提醒大眾，這類藥物屬處方用藥，仍需謹慎監控風險。

藥廠回應：安全為首要考量

針對官方警示，生產Ozempic與Wegovy的諾和諾德（Novo Nordisk）發言人表示，患者安全至關重要，建議僅在核准適應症下使用，並接受醫療監督。生產 Mounjaro 的禮來藥廠（Eli Lilly）則回應，仿單中已列出急性胰臟炎為副作用，呼籲患者若有胰臟炎病史應事先告知醫師，並持續監測任何不良反應。

