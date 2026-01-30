健康網》智勝攝護腺癌 網紅醫：飲食能遠離癌症

在斯洛伐克執業的醫師蕭凡斯建議，食用煮熟番茄並搭配適當油脂，茄紅素才能被身體吸收。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少年長男性皆恐懼罹患攝護腺癌。曾在美國做研究，目前在斯洛伐克執業的網紅醫師蕭凡斯（Chovanec）在頻道中透過影片，分享多項科學研究，指出：透過飲食可降低攝護腺癌的風險。蕭凡斯強調，雖然我們無法改變年齡或基因，但攝取食物能決定身體環境是有利於癌症生長，還是能妨礙癌症。該影片在短短一週內獲得近萬點閱。

蕭凡斯建議應避免或減少攝取的食物有：

加工肉類與焦黑肉類：培根、熱狗、香腸被世衛組織列為一級致癌物。長期暴露會增加癌症風險。同時，肉類烤焦後會產生雜環胺（Heterocyclic amines），這與癌症形成有強烈關聯。「如果它是黑色的且不是調味料，那就是有害的化學物質。」

請繼續往下閱讀...

高脂乳製品：研究顯示，大量攝取高脂乳製品與侵襲性攝護腺癌的高發率有關。原因在於乳製品可能提升 IGF-1（類胰島素生長因子），這是一種促進細胞生長的激素；且過高的鈣攝取可能削弱維生素 D 對攝護腺的保護作用。

糖漿或類似形式的含糖飲料（如汽水）：糖雖不直接致癌，但高胰島素水平會造成身體發炎並發出「生長信號」。其中以液態的糖，吸收最快，「如果癌症是雜草，含糖飲料就是化肥。」

蕭凡斯也提出可以多加攝取的食物，幫助身體保護自己，遠離癌症。

十字花科蔬菜（如花椰菜、甘藍）：含有蘿蔔硫素（Sulforaphane），能幫助修復 DNA 損傷並中和致癌物。蕭凡斯建議切碎、細嚼或食用幼苗（Sprouts）能釋放最強的效力。

綠茶：含有 EGCG（兒茶素），研究顯示能降低攝護腺癌風險並減緩病情進展。建議將汽水換成綠茶，能顯著改變代謝環境。

煮熟的番茄：番茄中的茄紅素（Lycopen）對攝護腺有保護作用，但關鍵在於「生物利用度」。生吃番茄效果有限，必須煮熟並搭配油脂（如橄欖油），茄紅素才能被身體吸收。

蕭凡斯最後總結，飲食雖然不能取代醫療篩檢或常規治療，但它能塑造「戰場」，決定癌細胞是茁壯還是難以生存。建議從每週更換一項食物開始做起。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法