春節大掃除、打牌、追劇 醫師教你這樣做化解痠痛

中醫師阮品勳傳授「收下巴與肩膀畫圓」，坐正後將下巴水平內收維持三秒並重複十次，再搭配肩膀前後繞圈，能有效放鬆肩頸。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今（2026）年春節有9天連假，民眾除夕前大掃除，過年期間與親友打牌或在家追劇。中國醫藥大學北港附設醫院中醫師阮品勳提醒，小心平常習慣的小動作可能「傷筋動骨」，整個春節連假泡湯，他也傳授幾個動作幫你化解。

阮品勳表示，大掃除看似重複、簡單的清掃動作，長時間下來是容易造成身體痠痛，像許多人習慣在掃地、拖地時過度彎腰，卻造成腰椎椎間盤過多壓迫，建議改用長柄的掃具，保持腰部不過度彎曲，另搬運重物時「彎腰」改為「屈膝蹲下」，利用腿部力量起跳，以預防急性肌肉拉傷，拿取高處物品時，切忌勉強墊腳尖，應借助穩固的椅子增加高度，避免身體過度延伸造成肌腱受傷。

阮品勳說，過年期間，親友相聚打牌或追劇，長時間久坐、低頭、駝背會使脊椎承載巨大壓力，為減輕腰部負荷，坐下時背部應貼緊椅背，並在腰部墊上小枕頭或捲好的毛巾作為支撐，最重要的是，不論大掃除或打牌都利用空檔時適度休息，切勿埋頭苦幹，每隔一段時間便起身活動。

阮品勳也傳授幾招可緩解肩頸、腰部痠痛，以溫毛巾敷在患處約20分鐘，注意溫度不要太高、有傷口也不能熱敷，腿部肌肉痠痛則可利用筋膜球在痠痛部位滾動或定點按壓，「激痛點」可停留一分鐘以上，促進血液循環並放鬆肌膜。

另也可做2項簡易運動，「收下巴與肩膀畫圓」，坐正後將下巴水平內收維持三秒並重複十次，再搭配肩膀前後繞圈，能有效放鬆肩頸。

瑜珈「貓牛式」，瑜珈墊放置地上，手掌和膝蓋都要碰地，吸氣時，頭抬起，胸口挺起，背往下凹；呼氣時，頭低下，背部向天花板拱起來，對舒緩背部疼痛也很好。

