年菜太邪惡？營養師教你「三高也能安心吃」的3招秘技

中國醫藥大學北港附設醫院營養師沈彥汝提醒，過年大魚大肉也別忘了多吃水果。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕春節家人圍爐、親友走春聚餐，面對整桌美味佳餚，對高血壓、高血糖、高血脂三高患者真是大考驗，吃還是不吃？中國醫藥大學北港附設醫院營養師沈彥汝說，不用糾結，只要掌握3個小步驟，就能健康享受年菜，關鍵是去油脂，掌握進食順序，還有飯後散步、多喝水、吃水果。

網購便利，省時、省工許多家庭買現成年菜，沈彥汝表示，市售年菜標榜復熟一樣好吃、大氣賣相，但潛藏「三高一低」，像油炸蹄膀、排骨酥等油炸物食物，含大量油脂；食材中蝦米、魷魚等加工乾貨、滷汁等則是高鹽；勾芡菜、米糕、蘿蔔糕等含大量澱粉，糖醋或紅燒料理則是高糖分，且都是極低膳食纖維。

沈彥汝指出，只要掌握一些簡單的技巧，就能在年菜中做出聰明的選擇、吃出健康，遇高油菜餚可燙一份青菜，先吃燙青菜，可減少油脂吸收，增加膳食纖維及飽足感，吃油炸食物可把肥料、酥皮去掉。挑選年菜和食材避開加工食物，改用蒸煮燉，減少使用過多醬油、鹽等調味料，減少鹽份。

在血糖控制方面，沈彥汝說，最理想進食順序是先吃蔬菜，再吃肉類，最後才吃澱粉等食物，可延緩血糖上升，還能保持飽足感，另外少吃勾芡菜餚，或吃的時候把多餘醬汁撇開，還有吃完飯，可以散步20分鐘，促進消化也能降低血糖，更別忘了吃水果，選擇低糖、高纖的水果，但記得也要控制食用量在4份（4個拳頭大）。

沈彥汝說，飯後大家喜歡坐著聊天、休息，不如起身散步20分鐘，可以促進消化及幫助降低血糖，還有多喝常溫白開水、無糖綠茶，有助穩定血壓及排除體內多餘的鈉。

