衛福部2月新制來了！ 146萬慢病族明起可提前領藥

〔記者邱芷柔／台北報導〕為因應春節連假與醫療需求變化，衛福部今（30日）公布今年2月多項攸關民眾權益的政策，包括多項癌症與罕病新藥擴大健保給付，及因應春節連假鼓勵院所開診，政府投入約16億元健保加成獎勵，並自明（31日）起啟動慢性病提前領藥措施。

今（2026）年春節連假長達9天，健保署推出「春節加成獎勵方案」，門診診療費與藥事服務費於除夕至初三加成100%，初四、初五加成50%，其餘假期加成30%，住院與急診則一律加成100%，預計整體投入約16億元。

衛福部也規劃春節期間傳染病特別門診，以及假日輕症中心（UCC）服務，目前UCC有台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等地，共有13家健保特約醫院與基層診所參與，盼將輕症患者導流至門診，減輕急診壓力。

衛福部也提醒，原定於春節連假期間回診，或慢性病連續處方箋用藥屆滿日介於今年2月14日至2月22日的病人，可提前自春節前14天（即2026年1月31日）回診領藥或預領下次用藥，粗估慢性病連續處方箋領藥人數約146萬人。

除春節醫療措施外，今年2月多項新藥給付同步上路，涵蓋癌症、免疫疾病與罕見疾病治療。健保新增或擴大多項標靶與免疫治療藥物，包括慢性骨髓性白血病藥物bosutinib、ROS1陽性肺癌藥物repotrectinib，以及免疫治療藥物nivolumab，藥費支出最高逾8億元。

大腸直腸癌方面，panitumumab與cetuximab放寬給付條件與療程限制，預估治療人數合計逾4千人，新增藥費最高達4億元。罕見疾病治療方面，則有泛視神經脊髓炎藥物inebilizumab放寬給付條件，預估未來5年治療人數約62至96人。

值得注意還有，健保也正式公佈推動「乳癌照護品質提升方案」，將所有新診斷或首次復發的乳癌患者納入整合照護，建立全國性照護資料庫，健保署預估，年收案人數約2萬人，挹注經費約4千萬元，未來將透過分階段獎勵制度，鼓勵醫療團隊提升照護品質，強化從診斷、治療到追蹤的連續性照護，盼進一步降低乳癌死亡率。

