健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

高雄長照3.0上路 41家醫院共推醫照整合

2026/01/30 09:44

出院前由醫院「出院準備個管師」在院內進行長照需要等級評估，與申請者及家屬共同討論返家「簡易照顧計畫」。（高雄市衛生局提供）

出院前由醫院「出院準備個管師」在院內進行長照需要等級評估，與申請者及家屬共同討論返家「簡易照顧計畫」。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕中央今（2026）年推出長照3.0政策，優化「出院準備銜接長照服務」執行模式，縮短出院後銜接長照服務的等待時間，高雄已有41家醫院加入出院轉銜長照3.0服務，有高齡75歲長輩因右足潰瘍截肢後出院隔日即獲長照3.0相關服務，顯著優於長照2.0高雄市民平均1.8天、全國平均4天銜接時間，大幅減輕家庭照顧負荷與支出。

高雄市衛生局指出，衛福部2026年起施行長照10年計畫3.0，擴大納入全年齡失智且失能者，同時新增急性後期整合照護計畫收案對象，著重醫療銜接長照服務，以期達到「長照服務銜接，照護不中斷」目標。目前高市共計41家醫院加入出院轉銜長照3.0服務。

長照3.0政策實施著重讓失能且急迫長照服務需求民眾，於住院期間就可提早規劃，出院前即由醫院「出院準備個管師」在院內進行長照需要等級評估，與申請者及家屬共同討論返家「簡易照顧計畫」，必要時協助媒合個案出院後1周內最急迫的長照需求。依個別失能狀況迅速提供「照顧及專業服務」、「輔具及居家無障礙環境改善服務」、「交通接送服務」及「喘息服務」等4大類長照服務。

近期有位家住鹽埕區75歲陳奶奶，因右足嚴重潰瘍住院接受截肢手術，住院期間子女即於醫院、工作與家庭間奔波，照顧壓力沉重。經醫院評估具出院準備需求後，出院準備個管師即完成長照需求等級評估，並與家屬共同擬定返家照顧計畫。陳奶奶出院隔日隨即銜接長照3.0居家服務、專業服務、喘息服務及輔具申請，並結合居家醫療，有專業人員到府指導照護與復能活動，居家照服員則協助沐浴等，減輕家屬照顧負擔，更讓陳奶奶安心復原。

衛生局提醒，年滿65歲以上失能長者、55歲以上原住民、不限年齡失智者、身心障礙者及健保急性後期整合照顧計畫對象，住院期間符合長照服務需求，可主動告知醫護人員或醫院出院準備服務個管師，亦可撥打1966長照服務專線，將有專人協助評估，於出院後迅速獲得長照服務。

