揮毫寫春聯可預防退化！專家：對身心靈有正面效果

寫書法能夠對身心帶來正向影響，整體過程可以訓練長者手、眼、腦三者的協調性。

〔記者楊綿傑／台北報導〕過年寫春聯可促進長者身心健康！專家指出，寫書法的各種動作能訓練到手、眼、腦，不但有運動效果還能預防退化、提升專注力；而春聯的紅色也因寓意喜氣、祝福，能夠將焦慮的心情、孤獨感一掃而空。若長輩們聚在一起共同創作，更能藉此增進人際互動。

對於寫書法的好處，台灣師範大學國文系教授黃明理指出，「書法」與「身心抒發」密切相關，寫字運筆時透過眼睛看筆跡，傳達到腦部，再指揮手部動作，揮臂、運腕、撚指，或提筆、按押、轉折，最後寫出作品，整體過程可以訓練長者手、眼、腦三者的協調性，若是在更大範圍站立揮毫書寫大型作品，則肢體活動性就更大更廣。

寫書法能夠對身心帶來正向影響，花五墨書法創辦人阮穎彤特地創作春聯祝福本報讀者。

花五墨書法創辦人阮穎彤提到，寫書法能有效鍛鍊手指的小肌肉群，書寫動作可提升大腦對肢體末端的控制能力，達到「心手合一」，預防長輩退化、改善協調。而透過觀察字帖的結構、運筆的輕重緩急，也可提升專注力。書寫過程中，能刺激大腦的空間思維與視覺記憶能力。而在生活繁忙步調快的現代，書寫一筆一劃專注於當下，可以讓焦慮的心情得到平復，達到靜心放鬆的效果。

寫書法能夠對身心帶來正向影響，花五墨書法創辦人阮穎彤特地創作春聯祝福本報讀者。

而過年時書寫春聯的活動，益處更是加倍。黃明理說明，毛筆日常較少使用，為了年節需求而拿毛筆、沾墨汁、寫特殊的紙張，就會先產生新鮮感。另春聯內容常是心裡願望、人生哲理、為社會祈福、與親友彼此關心等正向字眼，還可以配合生肖畫插圖，在紅色的春聯紙上自由寫寫畫畫，歡樂氣氛與儀式感，也會感染長者的心靈。

受邀於樂齡中心帶領長者揮毫的阮穎彤也補充，雖然活動過程中偏向安靜，但能感受到興奮的心情，寫春聯時使用紅紙帶來吉祥的意象，長者除了可藉此機會將新年願望自由揮灑出來，也能夠在與其他學員互相展現、分享作品的環節中，增進人際互動，提高長者與社會的情感連結，使情緒正向發展。

寫書法能夠對身心帶來正向影響，整體過程可以訓練長者手、眼、腦三者的協調性。

