健康 > 護眼顧齒

健康網》燙睫毛變漂亮卻傷眼？ 醫：小心恐誘發「缺油型乾眼症」

2026/01/30 13:18

燙睫毛也可能有風險，專家表示，門診常見睫毛變得脆弱、容易斷裂、眼瞼發炎等；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節就快到，趁著年前打理門面，不少民眾紛紛燙睫毛，中國醫藥大學附設醫院眼角膜科主治醫師李宥伶指出，燙睫毛是用特殊的藥劑塗在睫毛上，讓睫毛捲曲定型，看起來彷彿天生翹翹捲捲，如果反覆燙可能會造成睫毛容易斷裂，甚至誘發或加重「缺油型乾眼症」。

李宥伶在臉書專頁「眼科李宥伶醫師的好視日常」發文分享，最近好像開始流行燙睫毛了，因為民眾到門診來看「燙睫毛後眼睛不舒服」的案例變多。

李宥伶說明，燙睫毛是用特殊的藥劑塗在睫毛上，讓睫毛捲曲定型，看起來天生就翹翹捲捲，很像洋娃娃一樣，也比接睫毛那種濃密感自然許多，確實是很適合日常妝容的睫毛美容方式。不過要提醒民眾，燙睫毛用的藥劑對眼皮具有刺激性。如果反覆燙，可能會造成：

●睫毛變得脆弱、容易斷裂
●眼瞼發炎
●瞼板腺功能受影響
●甚至誘發或加重「缺油型乾眼症」

李宥伶提到，過去門診比較常遇到的是，接睫毛或黏貼假睫毛造成的不適。這是因為膠水常堵住瞼板腺的開口，造成眼皮油脂排不出來；再加上很多人因為怕假睫毛掉，就不太敢好好清潔眼皮，久了就變成阻塞、慢性發炎，甚至感染。

李宥伶接著說，曾有一段時間流行過「睫毛增長液」。它的原理是把類似青光眼用的前列腺素類藥物塗在睫毛上，利用藥物「讓睫毛變長＋黑色素沉澱」的副作用，看起來睫毛變濃密、還自帶眼線效果。

李宥伶提醒民眾，無論民眾使用哪些方式美化睫毛，即使只是簡單的使用睫毛美容品刷一刷睫毛，到最後一定務必好好卸妝、洗乾淨，才能守護眼皮和眼睛健康。

