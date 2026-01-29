自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

守護經濟弱勢病友 2社團資助台大雲林分院罕病中心

2026/01/29 19:04
守護經濟弱勢病友 2社團資助台大雲林分院罕病中心

雲林縣獅子會、天海宮慈善會資助台大醫院雲林分院罕病中心醫療耗材守護計畫。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台大醫院雲林分院罕見疾病中心統計，中心服務220多名個案中經濟弱勢占多數，罕病患者治療過程，除了藥物，醫療耗材也是沉重的負擔，有賴社會資源協助。雲林縣獅子會、天海宮慈善會今（29）日加入台大雲林分院罕病中心耗材守護計畫，期盼拋磚引玉，讓各界加入支持罕病病友。

捐贈儀式在台大雲林分院舉辦，雲林獅子會理事長陳昱兆、天海宮慈善會理事長林建瑋2人代表2團體捐贈善款，宣布長期支持罕病中心醫療耗材守護計畫。

台大雲林分院院長馬惠明指出，罕病病友及家庭需要在醫療、照顧及其他資源上協助，感謝兩單位的資助，讓病友及家庭能有喘息，醫院罕病中心在2019年成立，接獲136名通報，目前中心服務200多個家庭220多名個案，提供從診斷、治療到追蹤的一站式全人照護服務。

促成資助的雲林特殊教育學校老師張如源說，班上為學齡前幼童，因為一名極罕見的學生與台大雲林分院罕病中心結緣，不僅讓學校人員進一步認識各類罕病及照護方式，甚至提供資源協助病友家庭，成為學校及家庭的後盾，期盼透過這次資助讓各界加入守護罕病行列。

罕病中心主任王佩馨說，罕病發病原因很多、時間也不同，許多病友因疾病限制無法就業，或因名下有資產無法取得低收、中低收入戶資格，長期下來家中經濟困難，有了資助可減輕病友及家庭負擔。

台大雲林分院指出，雲林獅子會、天海宮慈善會的資助將專款用於罕病病友的血糖監測儀、檢測試劑、敷料等必要醫療耗材補助。

