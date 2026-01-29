健康網》點「眼球麻醉滴劑」裝盲詐保險金 醫：角膜潰瘍恐奪永久視力

眼球表層麻醉劑是眼科專用的「麻醉眼藥水」，點了以後眼睛表面會失去痛覺，反覆使用恐會造成角膜發炎潰瘍；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期發生了為詐領保險理賠金，點「眼球表層麻醉滴劑」製造假失明事件，不只被壽險公司提告詐欺，更遭台北地院判刑。關於自傷雙眼詐保險金的做法，高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻提醒，這種藥物會破壞角膜的修復能力，反覆使用會造成角膜破皮無法癒合、角膜發炎潰瘍，嚴重的話會穿孔，還可能併發細菌或黴菌感染，最後導致永久視力喪失。

粘靖旻說明，眼球表層麻醉劑就是眼科專用的「麻醉眼藥水」，點了以後眼睛表面會失去痛覺。這是眼科醫師進行做眼科檢查或小手術時，使用像是測量眼壓、取出角膜異物、做白內障手術等。

請繼續往下閱讀...

粘靖旻提到，這種藥物會破壞角膜的修復能力，反覆使用會造成角膜破皮無法癒合、角膜發炎潰瘍，嚴重的話會穿孔，還可能併發細菌或黴菌感染，最後導致永久性視力喪失。根據醫學研究，濫用這種藥物的人，超過一半視力會下降，有人甚至需要角膜移植或摘除眼球，這些傷害往往不可逆，就算停藥也很難完全恢復。

粘靖旻提醒民眾，任何宣稱可以「騙過檢測」的方法，都是違法且極度危險，尤其一旦視力受損很難恢復，絕對不值得為了錢而犧牲寶貴的眼睛。

相關新聞請見

點「神奇眼藥水」自傷雙眼詐保4550萬 只拿到32萬 2男判刑

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法