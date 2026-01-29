自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》點「眼球麻醉滴劑」裝盲詐保險金 醫：角膜潰瘍恐奪永久視力

2026/01/29 18:48

眼球表層麻醉劑是眼科專用的「麻醉眼藥水」，點了以後眼睛表面會失去痛覺，反覆使用恐會造成角膜發炎潰瘍；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

眼球表層麻醉劑是眼科專用的「麻醉眼藥水」，點了以後眼睛表面會失去痛覺，反覆使用恐會造成角膜發炎潰瘍；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期發生了為詐領保險理賠金，點「眼球表層麻醉滴劑」製造假失明事件，不只被壽險公司提告詐欺，更遭台北地院判刑。關於自傷雙眼詐保險金的做法，高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻提醒，這種藥物會破壞角膜的修復能力，反覆使用會造成角膜破皮無法癒合、角膜發炎潰瘍，嚴重的話會穿孔，還可能併發細菌或黴菌感染，最後導致永久視力喪失。

粘靖旻說明，眼球表層麻醉劑就是眼科專用的「麻醉眼藥水」，點了以後眼睛表面會失去痛覺。這是眼科醫師進行做眼科檢查或小手術時，使用像是測量眼壓、取出角膜異物、做白內障手術等。

粘靖旻提到，這種藥物會破壞角膜的修復能力，反覆使用會造成角膜破皮無法癒合、角膜發炎潰瘍，嚴重的話會穿孔，還可能併發細菌或黴菌感染，最後導致永久性視力喪失。根據醫學研究，濫用這種藥物的人，超過一半視力會下降，有人甚至需要角膜移植或摘除眼球，這些傷害往往不可逆，就算停藥也很難完全恢復。

粘靖旻提醒民眾，任何宣稱可以「騙過檢測」的方法，都是違法且極度危險，尤其一旦視力受損很難恢復，絕對不值得為了錢而犧牲寶貴的眼睛。

相關新聞請見

點「神奇眼藥水」自傷雙眼詐保4550萬 只拿到32萬 2男判刑

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中