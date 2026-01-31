限制級
健康網》大寒喝臘八粥驅寒又暖胃 糯米換2物血糖不失控
〔健康頻道／綜合報導〕24節氣中，一年中最寒冷的「大寒」過後，迎來臘八時節。上祐中醫診所院長黃上邦表示，大寒特別推薦食用臘八粥暖胃，具有禦寒功效。不過，因臘八粥使用糯米，容易導致血糖升高，建議以紅藜、燕麥取代，兼具抗氧化與心血管保護作用。此外，他也指出，大寒應掌握「去寒就溫、養精蓄銳、養陰益津」3大養生原則，才能幫助身體平穩度冬，為春天打好基礎。
黃上邦於臉書專頁「上祐中醫診所Best-blessing」發文指出，臘八粥以糯米為主，飲用具有禦寒之效，但易造成血糖飆升，提醒糖尿病者應適量攝取。此外，其中食材核桃、花生、松子油脂高，也不宜多吃，以免體重上升。至於常使用3C者，則推薦可加入枸杞，有助緩解眼睛疲勞。
黃上邦並教作以下「健康紅藜燕麥臘八粥，以紅藜、燕麥取代糯米，大寒也能喝得暖胃又營養：
●材料：紅豆50g、綠豆50g、黑豆50g、花豆50g、燕麥40g、紫米40g、薏仁40g、小米40g、紅藜40g、紅棗20g、蔓越莓乾20g或枸杞10g。
●做法：
1.將紅豆50g、綠豆50g、黑豆50g、花豆50g等泡水4小時至軟化。
2.加入燕麥40g、紫米40g、薏仁40g、小米40g及紅藜40g，使用電鍋煮熟。
3.電鍋跳起前，加入切片紅棗20g、蔓越莓乾20g或枸杞10g來替代糖調味。
4.燜煮1小時，確保食材熟透且易於消化及完成。
黃上邦補充，大寒適合以熱粥暖胃，傳統臘八粥多用糯米，但易升血糖，改以紅藜取代，抗氧化又護心。手腳冰冷者可加入黑豆、紅棗增添溫補效果。但也提醒，消化不良及糖尿病患者仍應適量食用，避免造成負擔。
