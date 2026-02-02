自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》營養師：超加工食品干擾飽足訊號 不知不覺吃超多

2026/02/02 07:17

營養師趙強表示，超加工食品會干擾人體的飽足感信號，使人在不知不覺中吃下遠超身體需求的能量。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕馬偕醫院營養師趙強在臉書專頁「趙強營養師這樣說」表示，超加工食品之所以讓人攝取過多熱量，不僅是因為它們好吃，更因為它們經過工業化改造而變得容易快速吞嚥、熱量密度極高，並且會干擾人體的飽足感訊號，使人在不知不覺中吃下遠超身體需求的能量。

小心你手邊的超加工食品（Ultra-processed foods, UPF）！根據美國國立衛生研究院（NIH）的隨機對照試驗（Hall et al., 2019）以及多篇系統性回顧，超加工食品導致人們攝取過多熱量的原因，主要涉及生理機制、食物物理性質以及營養組成的改變。以下是超加工食品導致熱量攝取過多的主要機制。

進食速度與食物質地（Eating Rate and Texture）：這是導致熱量攝取過多最關鍵的因素之一。

進食速度快：在隨機對照試驗中發現，當受試者食用超加工飲食時，其進食速度顯著快於食用未加工飲食（無論是以「克/分鐘」還是「大卡/分鐘」計算）。

易於咀嚼與吞嚥：超加工食品通常質地較軟，經過高度加工破壞了食物基質（food matrix），使其更容易咀嚼和吞嚥。

延遲飽足感：進食速度過快會導致飽足感信號延遲傳遞至大腦，使人在感到飽足之前就已經攝入了過多的食物。

高能量密度（High Energy Density）：超加工食品通常具有極高的能量密度（每公克食物所含的熱量）。

熱量濃縮：這類食品通常含有高量的添加糖、脂肪（特別是飽和脂肪）和鈉，同時缺乏纖維和水分。

體積與熱量的關係：在上述NIH的研究中，雖然飲料的熱量密度相似，但超加工飲食中「非飲料食物」的能量密度比未加工飲食高出約85%。這意味著 #在攝取相同體積的食物時超加工食品會提供更多的熱量，從而促進過度攝取。

飽足感信號與荷爾蒙調節（Satiety Signaling and Hormones）：超加工食品會干擾人體的食慾調節機制。

荷爾蒙變化：研究發現，當人們食用未加工飲食時，抑制食慾的荷爾蒙 PYY 會增加，而刺激食慾的荷爾蒙 Ghrelin（飢餓素）會減少；相反地，超加工食品似乎無法有效地觸發這些停止進食的信號。

血糖反應：這類食品通常會引起較高的血糖反應（high glycemic response），這可能影響飽足感的控制。含糖飲料特別容易延遲內部飽足信號的觸發，導致熱量攝取過多。

超高適口性（Hyper-palatability）：超加工食品經過精心設計使其極具吸引力。

工業配方：製造商使用各種風味劑、增味劑、色素和乳化劑等「化妝品添加劑」，來掩蓋某些成分的不良風味或增強感官吸引力，創造出「超高適口性」的產品。

難以抗拒：這些特性使得產品在感官上極具誘惑力，甚至被描述為具有「準成癮性」（quasi-addictiveness），容易導致無意識的過度消費。

蛋白質槓桿假說（Protein Leverage Hypothesis）：這是一個潛在的解釋機制。

蛋白質攝取目標：該假說認為人類會進食直到滿足特定的蛋白質攝取量。由於超加工食品通常蛋白質含量較低，人們為了達到蛋白質需求，會不自覺地攝取更多碳水化合物和脂肪，從而導致總熱量超標。

研究佐證：在 NIH 的研究中，儘管受試者在超加工飲食期間多攝取了約 508 大卡的熱量，但其蛋白質的總攝取量與未加工飲食期間幾乎相同，這支持了人們可能會為了維持蛋白質攝取而過度進食其他營養素的觀點。

行為與環境因素：趙強認為，超加工食品是導致肥胖環境的關鍵因素之一。

極度便利：超加工食品通常是即食（ready to eat）或即熱的，這種便利性加上隨處可見的供應，鼓勵了隨時隨地的零食行為（snacking），取代了定時的餐點。

取代健康食物：由於其便利性和強勢的行銷，超加工食品傾向於取代富含纖維和營養的未加工或最低限度加工食品（如水果、蔬菜、全穀物），導致整體飲食結構惡化。

