健康網》天天喝發泡錠補充維生素？ 藥師示警：高鈉恐傷心血管

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說明，多數發泡錠為讓藥物在水中迅速溶解，會加入碳酸氫鈉，因此，鈉也會隨著氣泡一起攝取，長期下來，恐增加心血管負擔；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人每天靠維生素發泡錠補充營養，卻忽略其中暗藏的「高鈉風險」。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說明，多數發泡錠為讓藥物在水中迅速溶解，會加入碳酸氫鈉（小蘇打），這也代表著鈉（鹽分）會隨著氣泡一起進入身體，長期下來，恐增加心血管負擔。

研究：一顆發泡錠含鈉560毫克

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，發泡錠能快速溶解、對於有吞嚥困難或不愛吃藥的人來說相當方便。不過，根據2023年發表於《BMJ Open》的研究，分析德國市售多款膳食補充劑發泡錠，結果發現，維生素類產品的鈉含量特別高，平均每顆接近400毫克，有些維他命C發泡錠甚至超過560毫克。世界衛生組織建議每日鈉攝取量不超過2000毫克，光是1顆發泡錠，就可能吃下近三分之一的建議上限，還不包含三餐中的湯品、醬料與加工食品。

請繼續往下閱讀...

感冒藥、止痛藥也是「藏鈉高手」

此外，洪正憲說，常見的感冒藥、化痰藥與止痛藥等發泡錠，鈉含量還可能更高。研究指出，有些產品在依照建議最大劑量服用時，一天攝取的鈉甚至超過3000毫克。需要注意的是，這類藥物通常是在感冒、發燒或疼痛時才會使用，而這正是身體最虛弱、心血管系統負擔最吃力的時候，攝取高鈉可能會增加健康風險。

高鈉可能帶來心血管風險

他接著表示，2013年《英國醫學期刊（BMJ）》曾發表1項大型研究，追蹤超過129萬名患者，時間長達7年以上。研究比較了使用含鈉劑型藥物與使用相同藥物、但為一般錠劑或膠囊的患者。結果顯示，長期使用含鈉製劑的人，中風風險增加22%、全因死亡率增加28%、整體心血管事件風險增加16%、新發生高血壓的風險增加7倍以上。

這項研究指出，差別不在藥物本身，而是在於「劑型帶來的鈉」。對此，洪正憲解釋，其實不必過度恐慌，對於健康的人來說，短期或偶爾使用，身體多半還能調節多餘的鈉。但若本身有高血壓、心血管疾病、腎臟功能不佳或需長期服藥者，長期攝取發泡錠所累積的影響就不容忽視。

洪正憲提醒，目前市面上有許多藥物不含鈉，建議可和醫療人員討論換成不含鈉的散劑或膠囊，就能在不影響效果的情況下，替心臟減少增加一分負擔。並強調，少鹽不只是餐桌飲食上的選擇，也要留意你每天喝下、吞下的藥物。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法