健康網》鍾麗緹幼女天生弱視 醫：3歲檢查、把握治療黃金期

〔健康頻道／綜合報導〕香港女星鍾麗緹的3位女兒遺傳她的美麗顏值，她在直播中透露，小女兒張凱琳在5歲時才察覺有天生弱視問題。有關幼兒弱視，衛福部豐原醫院衛教資料指出，幼兒視力發育其視力發育受阻礙，會形成弱視，兒童眼睛問題有時很難被察覺，經常瞇眼或側頭看東西則是警訊，3歲左右可試著讓其說出視力的上、下、左、右缺口方向，一旦有疑慮可進一步檢查。

56歲香港女星鍾麗緹向來以深邃五官與火辣身材聞名，曾是無數影迷心中的性感女神。港媒報導，鍾麗緹小女兒張凱琳（Cayla）下個月迎來16歲，近日鍾麗緹開直播時，自揭女兒有天生弱視問題。女兒當時只有5歲，她也為了自己忽略多時感到自責。後來花了長達2年時間為小女兒治療，所幸目前有好轉。

衛福部豐原醫院衛教資料表示，幼兒視力發育其間若因任何原因使視力發育受到阻礙，就會形成弱視，其視力不良找不出器官上的變化，也無法用眼鏡矯正視力。原因包括斜視，視覺剝奪，二眼不等視，眼球震顫及高度屈光異常等，其中以內斜視（鬥雞眼）引起的弱視最重要。

關於症狀，衛福部豐原醫院衛教資料表示，眼睛外觀異常，像是眼位不正、歪頭斜頸，眼珠內有反光或顏色不對，經常瞇眼或側頭看東西、對物體捉不準距離感，眼睛容易疲勞或見光流淚，家長就可以多留意。

1.大部分的斜視、弱視均應先載上適度的眼鏡矯治。而較嚴重的單眼弱視，則要靠遮蓋療法，視力才會進步。另外，某些斜視如大角度斜視則需要藉手術矯正。對斜弱視防治是非常重要。

2.兒童眼睛問題有時很難被察覺，若發現小朋友眼睛有任何問題，請儘快至眼科檢查。若不覺有異狀，也應在3歲左右教導小朋友「比」或說出視力的上、下、左、右缺口方向後，帶至眼科醫師檢查，以確定眼睛或視力有無問題。

