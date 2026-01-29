更年期後應力性尿失禁 無痛陰道雷射加骨盆復健除大患

對於更年期後女性常出現的泌尿道症候群與應力性尿失禁，新樓醫院婦產科醫師李佩蓁指可以陰道雷射加骨盆復健合併治療。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕「這是我10年來第1次可一覺到天亮，不再被尿意吵醒」。52歲林女士接受治療後分享自己的轉變，她說從更年期後相繼出現頻尿、咳嗽或打噴嚏漏尿等困擾，停經後症狀更明顯，每天要用漏尿墊，生活品質大受影響。婦產科醫師診斷是生殖泌尿道症候群合併應力性尿失禁，她接受自費陰道雷射與健保給付骨盆復健治療後1個月內症狀明顯改善，睡眠品質與自信心也同步恢復。

新樓醫院婦產科醫師李佩蓁提及，尿失禁與更年期相關的生殖泌尿道症狀，常被誤認為正常老化而被忽略，實際上已有安全且有效的治療方式。據統計顯示，45歲以上婦女超過5成有尿失禁問題，停經後更有約50%至90%出現陰道乾澀、灼熱、性交疼痛、頻尿或反覆泌尿道感染等不適。

請繼續往下閱讀...

李佩蓁表示，新樓醫院引進的二氧化碳陰道雷射，是衛福部核准適應症的治療方式，可應用於更年期生殖泌尿道症候群、輕中度尿失禁、產後陰道鬆弛、反覆性陰道炎及外陰萎縮等問題。療程無需麻醉、幾乎無痛，且無修復期，不影響日常生活，雷射藉由光熱效應促進陰道黏膜膠原蛋白新生，改善血液循環與組織彈性，協助萎縮組織恢復健康結構。

若再合併骨盆復健治療，可進一步提升療效。非侵入性的骨盆治療儀復健透過高頻電刺激，深層活化骨盆肌群與神經，改善肌肉張力與控制能力，對尿失禁與骨盆功能障礙有良好輔助效果。

新樓醫院也引進無痛門診硬式子宮鏡檢查，鏡頭僅4毫米，檢查過程不需麻醉、子宮頸無需擴張、不破壞處女膜，檢查時間僅1至5分鐘，無性經驗者亦可接受。檢查同時可搭配微型器械處理子宮息肉或沾黏，有助於及早診斷子宮內膜癌或癌前病變，讓診斷與治療1次完成。

李佩蓁認為，婦女骨盆健康不應是難以啟齒的問題，而是可以被積極治療與重視的健康議題。經由整合式、無痛且個人化的治療策略，能協助女性在不同的人生階段，重新找回自在生活與身體的掌控權。

對於更年期後女性常出現的泌尿道症候群與應力性尿失禁，新樓醫院婦產科醫師李佩蓁（左者）指可以陰道雷射加骨盆復健合併治療。（記者王俊忠攝）

對於更年期後女性常出現的泌尿道症候群與應力性尿失禁，新樓醫院婦產科醫師李佩蓁（左者）指可以陰道雷射做治療。（新樓醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法