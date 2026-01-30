赤手獨攀101》霍諾德「植物性飲食」醫：這樣吃 補蛋白質

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德長期採取植物性飲食。（取自霍諾德臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）在25日完成徒手攀登台北101的壯舉。書心健康管理診所院長許書華在臉書粉專「許書華醫師 陪妳寫日記」分享，Alex長期維持99%的植物性飲食，只要補充植物性蛋白質，便不用憂心沒有體力，或長不出肌肉之問題。

據報導，Alex 長期維持著 99% 的植物性飲食。很多人常問：「許醫師，不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來的體力？不會造成蛋白質不足嗎？」

「植物系」不代表「沒力氣」。許書華藉此破除大家對素食的刻板印象。怎麼靠植物性來源補充好蛋白質，請掌握以下重點：

1. 豆類和穀類互補

必需胺基酸是指人體無法自行製造、必須靠飲食攝取。只要少了一項，這條修復肌肉的原料就串不起來。大多數植物蛋白雖然營養高，但往往少了一兩個必需胺基酸，例如：

大多豆類：含有大量「離胺酸」，但偏偏缺少「甲硫胺酸」。

穀類：含有足夠的「甲硫胺酸」，但偏偏缺少「離胺酸」。

這就是「互補」的奧妙。當你把豆類和穀類湊在一起，「就像拼圖一樣，你有的分我，我有的補你！」兩者一結合，就能湊齊必需胺基酸。讓蛋白質的生物利用率（吸收效率）提升到跟肉類一樣的層次。

2. 鎖定「完全蛋白質」尖兵

並不是所有蔬菜蛋白質都一樣。黃豆、毛豆、黑豆 是植物界少見的「完全蛋白質」，必需胺基酸一次給滿！另外發酵過的大豆不僅蛋白質密度高，對腸胃負擔也小。

3. 善用「種子」神隊友

奇亞籽、南瓜子的蛋白質含量驚人。在早上的燕麥奶裡撒一把南瓜子，或是喝豆漿加奇亞籽，蛋白質攝取量瞬間增加，還能補足健康的 Omega-3。「吃得輕盈，反而更有力量。」

