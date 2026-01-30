自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

赤手獨攀101》霍諾德「植物性飲食」醫：這樣吃 補蛋白質

2026/01/30 11:07

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德長期採取植物性飲食。（取自霍諾德臉書）

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德長期採取植物性飲食。（取自霍諾德臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）在25日完成徒手攀登台北101的壯舉。書心健康管理診所院長許書華在臉書粉專「許書華醫師 陪妳寫日記」分享，Alex長期維持99%的植物性飲食，只要補充植物性蛋白質，便不用憂心沒有體力，或長不出肌肉之問題。

據報導，Alex 長期維持著 99% 的植物性飲食。很多人常問：「許醫師，不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來的體力？不會造成蛋白質不足嗎？」

「植物系」不代表「沒力氣」。許書華藉此破除大家對素食的刻板印象。怎麼靠植物性來源補充好蛋白質，請掌握以下重點：

1. 豆類和穀類互補

必需胺基酸是指人體無法自行製造、必須靠飲食攝取。只要少了一項，這條修復肌肉的原料就串不起來。大多數植物蛋白雖然營養高，但往往少了一兩個必需胺基酸，例如：

大多豆類：含有大量「離胺酸」，但偏偏缺少「甲硫胺酸」。

穀類：含有足夠的「甲硫胺酸」，但偏偏缺少「離胺酸」。

這就是「互補」的奧妙。當你把豆類和穀類湊在一起，「就像拼圖一樣，你有的分我，我有的補你！」兩者一結合，就能湊齊必需胺基酸。讓蛋白質的生物利用率（吸收效率）提升到跟肉類一樣的層次。

2. 鎖定「完全蛋白質」尖兵

並不是所有蔬菜蛋白質都一樣。黃豆、毛豆、黑豆 是植物界少見的「完全蛋白質」，必需胺基酸一次給滿！另外發酵過的大豆不僅蛋白質密度高，對腸胃負擔也小。

3. 善用「種子」神隊友

奇亞籽、南瓜子的蛋白質含量驚人。在早上的燕麥奶裡撒一把南瓜子，或是喝豆漿加奇亞籽，蛋白質攝取量瞬間增加，還能補足健康的 Omega-3。「吃得輕盈，反而更有力量。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中