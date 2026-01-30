健康網》血糖控制有新招：飯後走樓梯！ 醫授做滿「這時間」

鄰好西醫診所醫師李思賢指出，想要健康我們不用攀登101，飯後只要爬一下下樓梯真的就有差；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾擔心餐後血糖狂飆影響健康，鄰好西醫診所醫師李思賢指出，飯後走樓梯1分鐘，效果超乎你想像。研究顯示在餐後，僅僅進行1分鐘的「舒適步調」像是上下樓梯，就能明顯降低餐後的血糖與胰島素。他建議，要改善胰島素敏感度指數，則需要至少3分鐘。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」與網站發文分享，想要健康，不用攀登101，飯後只要爬一下下樓梯就有差。身為醫師，他經常被問到如果沒時間運動該怎麼辦？尤其是剛吃完一頓大餐，卻只能坐在沙發上發呆任憑血糖波動，心裡難免有罪惡感。

李思賢說明，近期發表在《運動科學與健身期刊》（Journal of Exercise Science & Fitness）的一項隨機對照交叉試驗發現，在吃完含有碳水化合物、蛋白質與脂肪的混合餐後，只要進行1分鐘的「舒適步調」上下樓梯，即可顯著降低餐後的血糖與胰島素。

李思賢提到，這項研究讓受試者吃進包含麥片、牛奶、麵包與香蕉的標準化餐點，貼近民眾平時吃的簡餐。結果顯示，只需要動1分鐘，血糖平均就能下降14.0 mg/dL，胰島素濃度也降低了1.8 μIU/mL。這是因為肌肉收縮時會啟動一系列訊號分子，促使葡萄糖轉運蛋白移動到細胞表面。這個過程不依賴胰島素就能把血糖拉進肌肉細胞裡，換句話說，民眾只要動一動，就是在幫胰臟分擔工作負荷。

李思賢接著表示，如果你希望效果更進一步，研究數據也顯示，如果將時間拉長到3分鐘是更有感的「甜蜜點」。雖然1分鐘就能讓數值顯著下降，但在統計上發現，要改善身體的「系統效率」，也就是胰島素敏感度指數，則需要至少3分鐘的運動才有顯著意義。

李思賢強調，在餐後血糖剛開始爬升的關鍵時刻，適度的肌肉參與就能產生極大的邊際效益。民眾已不需要強迫自己練到氣喘吁吁，可以在餐後藉著這種「運動零食」，大約是每分鐘90-110步的「舒適感」 ，強度被受試者評為「非常輕微」，完全打破了運動一定要大流汗或花1小時的心理門檻。不妨在餐後找個樓梯給自己3分鐘的時間，就是對代謝健康最精準的投資。

