健康 > 護眼顧齒

健康網》眼前有黑點？眼科醫解析飛蚊症與視網膜剝離

2026/01/30 17:02

不少人有時會覺得眼前有黑影，卻不確定是否為飛蚊症或視網膜剝離。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少人有時會覺得眼前有黑影，卻不確定是否為飛蚊症或視網膜剝離。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，最近眼前一直有半透明的黑點在飄，那是什麼？」高雄諾貝爾眼科醫師鄭宇庭在臉書粉專「鄭宇庭 眼科醫師｜Dr. Jeng 」分享，不少人會因為眼前突然出現黑點、線條來求診， 一般多是常見的飛蚊症，只要定期追蹤即可。也有更多人，自行上網查了資料，越看越緊張，開始懷疑：「會不會是視網膜剝離？」因擔心、害怕，卻又不敢確認，因此延誤就醫。

飛蚊症是什麼？

鄭宇庭表示，飛蚊症多半是因為玻璃體退化 或液化，其中的小纖維或細胞投影到視網膜上造成。常見於近視或年長者族群，隨著年齡增加而出現，大多數不影響視力，只需要定期追蹤即可。

視網膜剝離是什麼？

鄭宇庭表示，視網膜與底下組織分離，導致視覺訊號無法正常傳遞，常見症狀除了突然大量增加的飛蚊，還可能伴隨著閃電般的閃光，視野像被黑幕遮住缺一角，這屬於眼科急症，需要立即處理。有高度近視、糖尿病視網膜病變者等高風險族群，更不能忽略這「突然改變的視覺症狀」。

最後鄭宇庭總結，多數飛蚊症不會有立即的危險，但突然的變化還需交由專業眼科醫師判斷，及早確認、安心追蹤，才能在需要時及時處理，避免永久的視力受損。

