您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》「小孩這麼瘦」長輩閒語有解 醫：長大才知身高
〔健康頻道／綜合報導〕春節時間，最令家長煩躁甚或恐懼的，很可能是被長輩詢問「小孩怎麼這麼瘦？」、「是不是吃太少？」、「這樣以後會長不高喔！」但從兒童成長與青春期研究來看，所謂「精瘦」，好處其實遠比想像得多。營養師蘇妍臣在臉書粉專「蘇妍臣-婦孕幼童營養師」分享，孩子太瘦需與年齡性別對照BMI詳細對照，許多「看起來瘦」的孩子，在專業評估中其實是正常甚至健康體型。
一、專業上怎麼判斷孩子「是不是太瘦」？
醫療與公共衛生評估兒童體型，不是看外觀，而是看 BMI（身體質量指數）。為什麼不用單看體重？因為孩子仍在成長，必須用「身高 × 體重比例」判斷是否合理。
請繼續往下閱讀...
兒童 BMI 評估必須同時考量：年齡與性別；BMI 百分位（percentile）；長期成長曲線是否穩定。許多「看起來瘦」的孩子，在專業評估中其實是正常甚至健康體型。
二、為什麼偏瘦的孩子，青春期前常看起來比較小隻？
關鍵在於青春期「抽高期」尚未開始。大型縱貫研究顯示，青春期前 BMI 較低的孩子，青春期通常來得較晚。不是不長高，只是時間還沒到。
三、青春期到底可以抽多高？有實際數字
研究顯示，青春期對身高的貢獻非常大。青春期整段總增高
• 男生：約 30–31 公分
• 女生：約 27–29 公分
成長最快的一年（PHV）
• 女生：約 8–9 公分／年
• 男生：約 9–10 公分／年
用「現在瘦、現在矮」推論未來身高，本身就是不完整的判斷。
四、青春期早或晚，真的會影響成年身高嗎？
生理機轉上：青春期啟動性荷爾蒙促進長高，同時也會加速生長板關閉。研究結果顯示：
• 女生：青春期較早（如初經早）者，成年身高可能略矮
• 男生：整體證據顯示差異不顯著
青春期早或晚，影響的是生長節奏，不是唯一決定身高的因素。
五、真正需要注意的，其實是「青春期提前」
1. 對身高的影響
• 身高衝刺期提早
• 生長板較早關閉
• 總生長時間被壓縮
這也是為什麼，有些小時候高壯的孩子，成年後身高優勢反而消失。
2. 對行為與生活型態的影響
在心理尚未成熟前進入快速生理發展，研究顯示風險增加：性行為提早、螢幕時間增加、睡眠節律混亂。
女生在青少年期更容易出現：
• 憂鬱、焦慮
• 情緒困擾與問題行為
3. 對成年健康的長期影響
青春期提前與以下風險顯著相關：成年 BMI 較高、肥胖風險上升；糖尿病、心血管疾病風險增加。孩子現在 BMI 偏低、精瘦，反而可能是未來健康的保護因子。
六、回到「精瘦的孩子」，專業結論是什麼？
目前沒有一致證據顯示：青春期前 BMI 較低，成年身高一定較矮。只要孩子能做到下列三項：每年身高穩定增加、成長曲線沒有明顯下滑、沒有長期營養不足或過大心理壓力。就讓孩子照自己的節奏成長，未來反而更健康。
七、仍需留意的心理面提醒
BMI 偏低不是問題，但青春期較晚，可能讓孩子：與同儕成熟節奏不同、容易被比較身高或外型、出現身體心像困擾。此時，家長的理解與支持，比「多吃一點」重要得多。
給家長的專業提醒
很多孩子 BMI、身高都在正常範圍，只是因為：活動量高、肌肉比例高、外觀線條較精實，而顯得瘦了一點。但精瘦不是問題，而是未來健康的禮物。最後想說，過年被說「太瘦」，不需要直接連結到「長不高」。只要沒有出現「BMI 偏高」加上「青春期提前」這個高風險組合，長輩的話，真的聽聽就好。孩子的成長，不是比誰先長，而是能不能在自己的節奏裡，健康走到最後。
最後提出過年回應懶人包：「現在瘦沒關係，青春期晚一點反而比較健康。」、「身高不是現在比的，長大才知道。」、「長得慢沒關係，長太快才需要擔心。」
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應