健康 > 心理精神

健康網》走春寓教於樂好去處！ 全台276處環境教育場所一次看

2026/02/19 15:20

環境部表示，全台276處環境教育設施場所，涵蓋國家公園、動物園等場所；圖為陽明山國家公園。（記者黃宜靜攝）

環境部表示，全台276處環境教育設施場所，涵蓋國家公園、動物園等場所；圖為陽明山國家公園。（記者黃宜靜攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕不用出國，也可就近賞盡美景、認識新知識！環境部表示，全台276處環境教育設施場所，涵蓋國家公園、動物園、宗教場所等，民眾可在春節期間身體力行環保行動、增進生態保育與文化資產等知識。

環境部國家環境研究院長劉宗勇表示，全台有276處環境教育設施場所。尤其春節期間，可以選擇適合親子出遊的地點，如大家熟悉的台北市立動物園、新北市的野柳地質公園、雲仙樂園，或是苗栗的台灣蠶蜂昆蟲教育園區農場等，既能旅行休閒，又能學習環境等知識。

劉宗勇續指，全台環教場所類型多元，也有宗教相關的環教場所，如新北市的法鼓心靈環保教育園地、高雄市的佛光山佛陀紀念館等。另外，像是台江國家公園擁有多樣濕地生態、先民移墾歷史場域及傳統漁鹽產業文化，陽明山國家公園的火山地質與地理環境，以及玉山國家公園塔塔加遊憩區等國家公園也都是環境教育場所。

劉宗勇建議，民眾可以上環境部的「環教趴趴GO」網站，查詢到全台的環境教育場所，建議民眾在春節期間，挖掘住家附近、出遊地區附近的環教場所，開啟知性的環保之旅、綠色旅遊。 

