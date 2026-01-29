醫師加班費免稅有譜 衛福部曝工時計算規劃

衛福部長石崇良今（29日）首度透露醫師加班費免稅制度的計算規劃，力拚農曆年前發函財政部。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕主治醫師不受「勞基法」保障，卻長期承擔超時臨床與行政工作，「醫師加班費免稅」因此成為醫界多年來的改革訴求，衛福部長石崇良今（29日）首度透露免稅制度的計算規劃，包括加班時數上限、工時認定與時薪算法，力拚農曆年前發函財政部。

石崇良上午赴立法院衛環委員會就春節急診人力調度進行專題報告並備詢。國民黨立委蘇清泉質詢時指出，醫師薪資結構多年未調整，高壓力的重症科別人力持續流失，許多醫師轉往診所或其他領域，政府應加速推動加班費、值班費免稅政策。立委廖偉翔也追問，醫師加班費免稅「何時會有好消息」，是否能在農曆年前給明確答案。

請繼續往下閱讀...

對此，石崇良回應，醫師加班費免稅牽涉「加班」與「值班」定義差異，必須先釐清正常工時與輪班制的區別，才能建立適用標準。衛福部已與財政部及人事單位多次討論，初步共識已接近完成，預計下月再開會確認細節，力拼在農曆年前提出具體規劃。

會後石崇良也透露，在制度設計上，第一步是界定「正常工時」與「加班工時」，並設定免稅的加班時數上限，初步規劃以單月80小時、或三個月240小時為上限，考量醫療工作具有高低峰特性，採較具彈性的計算方式。

第二是加班工時的認定。石崇良指出，醫師工作型態差異大，將區分「常態性上班」與「輪班制」兩類型，例如門診醫師與急診、加護病房等輪班單位，在工作強度與壓力上差異明顯，因此加班時數的認定方式將分別設計。

至於加班費金額的計算，石崇良說，將以「經常性總收入」除以「總工時」推算時薪，不納入年終獎金等非經常性收入，再依加班時數計算免稅額，但不得超過設定的時數上限例如實際加班90小時，免稅仍以80小時為限。

是否能在今年報稅時適用？石崇良則坦言，關鍵在於醫院是否具備完整的工時與薪資紀錄，若醫院已有打卡與工時資料，且符合規範，可能今年就能適用，若缺乏工時紀錄，難以計算加班時數，則可能延至明年實施。相關規範仍待與財政部確認，衛福部將以目的事業主管機關角色提出建議，並正式發函財政部，讓醫院與醫師清楚了解制度的「遊戲規則」，為後續執行鋪路。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法