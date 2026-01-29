健康網》詐保用「表面麻醉劑」假裝全盲 醫：濫用恐失明 風險一次看

警方將男子蔣宗華等2人送辦。（記者邱俊福翻攝）

〔健康頻道／綜合報導〕曾詐領保險理賠金而被判刑的蔣宗華，遊說擔任汽車業務員林彥廷，由林男點「眼球表層麻醉滴劑」製造失明假象，藉自傷雙眼欲詐4550萬元的保險理賠金。這樣「神奇眼藥水」有什麼風險？彰化羅眼科體系總院長羅英源指出，這款眼藥水點下去後眼睛會「麻麻的」，20秒後黑眼珠表面知覺完全消失，不只易嚴重感染，若頻繁點用，角膜會像冰淇淋一樣融化潰爛，視力恐永久損害，絕非「退了就好」。

多年前曾詐領保險理賠金而被判刑1年定讞的蔣宗華，6年前故技重施，為了詐領合計4550萬元的保險理賠金，竟遊說擔任汽車業務員林彥廷，由林男點成分不明的眼藥水「神奇藥水」自傷雙眼的方式詐保，協議事成後分1000萬元給林男，林男雙眼近乎失明，卻只拿到32萬元5千元理賠金，還被壽險公司提告詐欺，檢方起訴，台北地院今依共同詐欺取財罪，判蔣宗華1年2月有期徒刑，林彥廷7月徒刑，並沒收林的犯罪所得32萬5003元，可上訴。

請繼續往下閱讀...

什麼是眼球表層麻醉滴劑？彰化羅眼科體系總院長羅英源說明，這類藥物稱為「表面麻醉劑」（Topical Anesthesia），用途在於眼科醫師專用的檢查與治療用藥，通常用於測量眼壓、拔除角膜異物、放置檢查鏡片或眼科手術前的麻醉。它的作用是暫時阻斷眼球表面的痛覺神經傳導。

羅英源又說，這是嚴格管制的處方用藥，一般民眾在藥局是絕對買不到的，醫師也不會開立這種藥水讓病人帶回家點，因誤用風險極高。

濫用恐造成毒性角膜病變

羅英源進一步提到，表面麻醉劑點下去後，眼睛會覺得「麻麻的」，大約15-20秒後角膜（黑眼珠）表面的知覺會完全消失，這時候就算用棉花棒戳眼球，民眾也不會感覺到痛，也不會想眨眼。一旦濫用有極高風險，因為沒有痛覺，灰塵入眼或揉眼睛刮傷角膜都沒感覺，容易造成嚴重感染。最嚴重的後果恐有毒性角膜病變 （Toxic Keratopathy），這種藥水對角膜上皮細胞有毒性，若頻繁或長期點用，會造成角膜上皮癒合不良、基質溶解，也就是角膜像冰淇淋一樣融化潰爛。這造成的視力損害通常是永久性的，嚴重者甚至需要角膜移植才能挽救視力，並非像詐保案所說的「退了就好」。

關於歹徒利用表面麻醉劑，如何能騙過醫療的全盲檢查？羅英源強調，這個藥水並不會讓人「暫時失明」。點了麻藥後，視神經和視網膜功能都是正常的，病人依然看得到東西。歹徒之所以能騙過檢查，是因為麻藥讓眼球「失去了保護性反射」。正常人當有物體靠近眼睛或觸碰睫毛時，會本能地眨眼，這是角膜反射現象。歹徒點了麻藥後，因為感覺不到異物感，可以強忍著不眨眼，以此「偽裝」成視覺神經傳導中斷或對外界無反應的假視障者。也就是說，歹徒是看得到的，只是利用藥物輔助演技。

羅英源提醒，世界上並沒有「點了就會暫時全盲、藥效過後又完全恢復」的藥水。濫用麻醉眼藥水是非常危險的行為，輕則角膜潰瘍，重則導致真正的永久失明。這些詐保個案是利用藥物特性來欺騙理學檢查，而非真的失明。

相關新聞請見

點「神奇眼藥水」自傷雙眼詐保4550萬 只拿到32萬 2男判刑

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法