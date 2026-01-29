樂生醫院導入智能工具減輕負荷 護理師大讚多了「神隊友」

樂生醫院導入智能護理行動車，被護理師視為最佳神隊友。（樂生醫院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕醫界護理人力短缺現象嚴重，衛福部樂生醫院去年起逐步導入多項智能工具，透過科技減輕護理工作負荷，其中，智能護理行動車可以自動跟隨護理師，讓巡房工作更省事省力，被視為醫護人員「神隊友」。

樂生醫院表示，衛福部去年起推動健康台灣深耕計畫，樂生呼應計畫中優化醫療工作條件與智慧科技醫療訴求，今（29）日與神通資訊科技共同舉辦「智能串聯E+1，醫護照護更有力」記者會，在醫院大廳展示智慧醫療成果，在門診、檢驗科、藥局與病房多項智能工具的串聯下，病人看診、量血壓更快速，醫事人員在採集檢體、領取藥物、給藥換藥、傳送醫務用品也更安全且便捷。

樂生醫院採用AI智能物流車，降低基層人員搬運時的施力傷害。（樂生醫院提供）

樂生醫院表示，以住院病房為例，病房護理師、醫師可透過導入病人病歷、檢查、手術和醫護人員排班系統的電子白板，即時掌握病人動態、提升醫療團隊工作效率，樂生目前已運用於各樓層病房，而新加入病房團隊的「MiCart智能護理行動車」，結合傳統換藥車、治療車，可承重達100公斤的醫務用品，能夠自動跟隨護理人員巡房給藥路線，也可以指定到位等候護理人員到場施作，透過影像辨識護理人員，護理交班時可即刻辨識轉換。

護理科主任鄭涵菁表示，過去護理師常因必須推著沉重的推車到病房巡房出現手腕腰部的施力傷害，「智能護理行動車」可支援臨床護理各項作業，降低護理人員推車往來負擔，被護理師視為最佳的神隊友，尤其臨床護理工作身心負擔大，智能工具的加入，能適度舒緩緊繃的人力，目前運用下來護理人員適應狀況佳、反應很好。

神通資科智慧交通事業群總經理陳錫裕表示，公司積極將智慧運輸科技轉化為醫護助力，目前已成功在樂生醫院導入「AI智能物流車」，可自動穿梭醫院樓層運送重達200公斤的被服與衛材，顯著降低基層人員搬運時的施力傷害，將持續深入洞察醫療現場需求，研發更多智能工具，全面提升醫護職場工作福祉。

樂生醫院院長王偉傑表示，除了病房服務優化，門診、藥局、檢驗科各就醫流程也融入智能方案，像是讓藥師更省力、取藥零差錯的智慧藥櫃，以及可自動化備妥各項檢驗試管的醫事檢驗科備管系統，此外，樂生去年中即導入診間悠遊卡結帳，是部立醫院首家。

神通資科智慧交通事業群總經理陳錫裕（左）與樂生院長王偉傑強調，運用智能工具可有效提升整體疾病照護品質。（樂生醫院提供）

