健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》腸道有補體防線 「3要1不要」助狙擊壞菌

2026/01/30 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

我們熟知補體系統在血液中能快速消滅細菌，但在腸道黏膜表面是否有「在地補體」一直不清楚。這篇研究揭露了腸道補體的存在與調控，顛覆了傳統認知。

研究團隊分析人類與小鼠腸道，發現補體成分C3主要由腸道基質細胞合成，並追蹤不同腸道菌群組成對腸腔C3濃度的影響，進一步觀察在腸道感染時的防禦反應。

透視腸道菌》腸道有補體防線 「3要1不要」助狙擊壞菌

腸道可在地合成C3，其濃度受菌群組成調節，每個人都有自己特有的腸腔C3水準。腸道缺乏完整的膜攻擊複合體（MAC）成分，因此C3沉積不會殺死共生菌。當病原入侵時，基礎C3水準越高，越能有效招募嗜中性球清除病原。腸道補體系統是保護性免疫哨兵：既能監視壞菌，又能饒過益菌。

這項研究顯示，我們腸道表面其實有一套「隱形補體系統」，平時安靜守護、遇到壞菌時啟動免疫防線，但又能不傷害益菌。這提醒我們，維持腸道菌群平衡不僅與消化有關，還影響補體這樣的先天免疫系統運作。日常生活中，均衡飲食、攝取高纖維與發酵食品、避免不必要的抗生素，都有助於益菌穩定存在，讓腸道補體系統保持最佳狀態。一個健康多樣的菌群就像訓練有素的守衛隊，能協助補體系統更有效地阻擋腸道感染、保護腸道與全身健康。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

