健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

研究：單一基因可能決定腸道抵抗有害細菌能力

2026/01/29 14:22

研究發現，PTPN2基因有助於調節腸道細菌，並在保護身體免受過度發炎方面發揮關鍵作用。圖為腸道示意圖。（擷自shutterstock）

研究發現，PTPN2基因有助於調節腸道細菌，並在保護身體免受過度發炎方面發揮關鍵作用。圖為腸道示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國研究發現，PTPN2基因有助於調節腸道細菌，並在保護身體免受過度發炎方面發揮關鍵作用。此研究發表在《腸道微生物》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，PTPN2在控制發炎和維持腸道菌叢穩定方面發揮重要作用，但一些發炎性腸道疾病患者PTPN2存在缺陷。美國加州大學河濱分校的研究團隊，檢測攜帶缺陷PTPN2基因的發炎性腸道疾病患者的腸道組織，以及經過基因改造的實驗室培養的腸道細胞後發現，當PTPN2功能異常時，腸道細胞表面會產生更多「停靠位點」，使侵襲性大腸桿菌（AIEC）更容易進入細胞。

侵襲性大腸桿菌是1種常見於發炎性腸道疾病患者體內的細菌。與大多數腸道細菌不同，侵襲性大腸桿菌能夠緊密附著在腸道內壁，侵入腸道細胞，破壞腸道保護屏障，並加劇發炎反應。

研究團隊表示，PTPN2透過產生天然殺菌物質和維持強大的腸道屏障，幫助腸道內壁細胞對抗侵襲性大腸桿菌等細菌。而PTPN2存在缺陷，會改變腸道菌叢平衡，進而創造更有利於有害細菌滋生的環境。

研究團隊指出，當PTPN2喪失保護功能時，像侵襲性大腸桿菌這樣的細菌就能更好地附著在腸道細胞上，穿透腸道內壁，並更有效地繁殖。

研究團隊補充，用於治療發炎性腸道疾病的藥物JAK抑制劑（JAK inhibitor），具備限制細菌侵入腸道細胞的能力，可緩解腸道遭細菌入侵問題。

JAK抑制劑是一類針對JAK-STAT訊號通路的口服小分子標靶藥物，對於腫瘤、發炎、血液系統疾病、新冠感染等多種疾病具有治療潛力。

