健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

過年怎麼吃？營養師：三大年菜採買建議、四大食安原則

2026/02/14 13:08

春節前，不少人會到年貨大街採買；示意圖。（資料照）

春節前，不少人會到年貨大街採買；示意圖。（資料照）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕農曆春節將至，正值親友聚餐及年貨採買的期間。春節飲食除講求豐盛與團圓氣氛，更應重視食品安全與營養均衡。台北市立聯合醫院忠孝院區營養師鄭又寧說明，透過正確選購、妥善保存、符合食品安全原則及健康飲食搭配，顧胃腸、安心過好年。她提醒在春節用餐時，年菜烹煮可以增加蔬菜，不需過度忌口，但不宜暴飲暴食。

一、年貨採買三大重點提醒

（一） 選擇標示清楚的食品：確認包裝完整，標示品名、有效期限、製造或進口廠商資訊及營養標示，避免購買來源不明或包裝破損的產品。

（二） 留意外觀與氣味是否正常：散裝乾貨可採取「望（觀察）、聞（嗅氣）、問（詢問）、切（按觸）」等方式挑選，應避免氣味刺鼻、色彩鮮豔或異常潔白的食材。

（三） 注意販售場所衛生：食材避免落地堆放，選擇環境整潔、容器乾淨，有適當保冷、保溫儲藏設備的店家。

二、年菜料理與食品安全四大原則

（一） 料理前後確實洗手，降低病原菌污染風險。

（二） 生食與熟食分開處理與保存，避免交叉污染。

（三） 食物須充分加熱後再食用，特別是肉類與海鮮。

（四） 注意保存溫度與時間，食物應保存低於7℃，或加熱保溫60℃以上。熟食菜餚若放置室溫，不宜超過2小時。

年節主菜包山包海，容易偏重肉類、忽略蔬果的攝取。再者，零食餅乾及糖果點心又常是伴手禮之選，吃得多、動得少的情況下，往往不利於體重控制。鄭又寧建議，年菜烹煮添彩蔬、全穀雜糧不能少，根莖類主食，如蓮子、芋頭、藕片、南瓜也可入菜。多元運用蛋白質食物（如：豆製品、魚類、海鮮、家禽與蛋類）變換每餐的料理，並減少加工肉品攝取與高油、高鹽烹調；水果可作為餐後點心，堅果種子類則以每日1湯匙補充即可。

雖然春節期間不需過度忌口，但不宜暴飲暴食，以免腸胃積食難消。適當食量及減少甜食以控好血糖；新鮮原型食材佐辛香料替代各式蘸醬，有益血壓平穩或腎臟疾患的病情。透過均衡搭配、控制份量與細嚼慢嚥，即使在年節聚餐中，也能兼顧健康與美味，讓團圓更無負擔。

