健康網》廣末涼子罹躁鬱症 網紅醫解析

廣末涼子在超速觸法後，在上月判決需支付罰金；要再看到她登上舞台，恐遙遙無期。圖為參加2025大港開唱。（翻攝自IG）

〔健康頻道／綜合報導〕在2025年，44歲日本女星廣末涼子在日本境內傳出追撞以及醫療暴力而需要暫停演藝工作，同時傳出她罹患「雙極性情感障礙」（又稱躁鬱症、 雙極性疾患、雙相障礙）等疾病。在日本執業的身心科網紅醫師紫藤佑介（Sidow）在他的11.9萬訂閱頻道上解析躁鬱症，1年內獲得2萬次點閱。

據報導，廣末涼子於2025年初超速行駛釀成車禍，以及傷害護理師。經紀公司表示，她診斷出「躁鬱症」，目前正在依照醫師指示治療並在家中靜養，暫停演藝活動；在2026年1月初，靜岡縣掛川區檢察廳宣布，該案判局需繳納罰金70萬日圓（約台幣14萬元）。經紀公司表示將支付罰款。

什麼是雙極性情感障礙（躁鬱症）？紫藤佑介說明，這是一種情緒會在「躁」與「鬱」之間反覆波動的疾病。當病人處於「躁」（Manic state），當事人表現為情緒極度高昂、精力充沛、即使不睡覺也很精神、過度消費、言談增多或變得極具行動力。同時若是「鬱」（Depressive state）： 表現為情緒低落、強烈的自責感、負面思考、失去動力，甚至出現自殺念頭。

不少人常把躁鬱症與憂鬱症混淆；紫藤佑介說明，雙極性障礙共分為兩種型態。其中一種，是躁的波形非常劇烈且明顯，常導致日常生活出現嚴重問題（如在短時間內揮霍數百萬日圓，造成身無分文），周遭的人一眼就能看出異常。

反之另一種，躁的程度較輕微（稱為輕躁），可能只是表現得比平常更有活力、工作更有效率，因此常被誤認為單純的憂鬱症，直到後來出現躁的紀錄才被確診。紫藤佑介說明，憂鬱症只有情緒低落的波形，而雙極性障礙則有明顯向上衝的「躁」。

紫藤佑介觀察，許多藝術家、各領域創作者、藝人，甚至是企業家，處在「躁狀態」時，往往能爆發出驚人的創造力和魅力。紫藤佑介認為，廣末涼子的獨特魅力，可能也與這種情緒波動帶來的感受力有關。

關於治療，紫藤佑介說明，使用第一線藥物（如碳酸鋰）穩定情緒波形後，雖然能讓生活回歸正軌，但也可能導致患者感覺失去了原本的「靈感」或「魅力」，這是治療演藝人員時常見的難題。

最後紫藤佑介表示，當處於躁狀態時，患者通常感覺非常愉快，不覺得自己生病，因此很難主動就醫。通常是在進入鬱狀態感到痛苦時，或是因為躁期造成社交、乃至觸法、傷害他人才被發現。

紫藤佑介表示，觀察自己是否有躁鬱傾向，家人、伴侶或親近朋友的觀察非常重要，因為他們能更清楚地看到你與平常不同的異常興奮感。雙極性障礙是一種類似「情緒雲霄飛車」的疾病，確診需要時間，且治療需要在「穩定情緒」與「保留個性魅力」之間取得平衡。

日本精神科醫師紫藤佑介表示，部分藝術家或企業家，若處於躁期，能夠爆發驚人創造力。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

