自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》青少年趕補習班 吃錯恐成績變差！營養師2建議

2026/01/29 18:04

營養師曾建銘表示，在早餐攝取優質蛋白質，是維護青少年大腦的關鍵。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

營養師曾建銘表示，在早餐攝取優質蛋白質，是維護青少年大腦的關鍵。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕希望孩子書讀得好，飲食需要大幅調整。李氏聯合診所營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」分析一篇《BMC Public Health》上面的論文：這篇研究統合了 19 篇文獻、9000 多名孩子的數據，發現了一個驚人的事實：同時做好「營養介入」與「衛生習慣（WASH）」的孩子，學業表現提升幅度最大！

曾建銘認為，「研究背景雖然是在遙遠的衣索比亞，但讀著讀著，我腦中浮現的卻是台灣孩子們在學校、補習班趕場的畫面。」你可能會問：「台灣又不是衣索比亞，我們有乾淨的水，孩子也不會餓肚子，這跟我有什麼關係？」曾建銘強調，「關係可大了！」曾建銘表示，台灣孩子面臨的是現代版的挑戰。

你以為吃飽了，大腦其實在「餓肚子」？

研究中提到，「長期缺碘」與「不吃早餐」是影響成績的兩大殺手。 在台灣，很多家庭為了追求天然，改用海鹽、岩鹽（玫瑰鹽），卻忽略了這些高價鹽往往沒有添加「碘」。碘是甲狀腺素的原料，直接掌管腦部發育與代謝。 再來，孩子的早餐如果是「一杯大冰奶 + 巧克力厚片」，那不叫營養，那叫「血糖雲霄飛車」。大腦需要的是穩定的能量，而不是瞬間的糖分爆擊。

腸胃不好，腦袋也會當機（腸腦軸線）

研究強調了「洗手」與「衛生」的重要性。 在台灣，我們更常遇到的是「腸道菌相失衡」。孩子愛吃零食、加工品，導致壞菌變多；或是頻繁的諾羅病毒、腸病毒感染。 記住一句話：「發炎的腸道，養不出專注的大腦。」當身體忙著對抗腸胃裡的發炎反應，能量就被消耗掉了，哪有力氣去算數學、背單字？

建銘營養師的護腦三招

如果覺得孩子最近讀書坐不住、成績上不去，先別急著報名更多補習班，試試看先調整這三件事：

1. 檢查家裡的鹽巴：翻到背面成分表，確認是否有「碘酸鉀」或「碘化鉀」字樣。便宜的台鹽加碘鹽，其實就是最棒的護腦神物。

2. 早餐要有「優質蛋白質」：別再只吃麵包配奶茶！加一顆水煮蛋、一杯無糖豆漿，或是鮪魚蛋餅（少醬）。蛋白質能提供大腦穩定的原料，延長飽足感與專注力。

3. 洗手不只是防感冒，是為了護腦：這篇研究告訴我們，減少腸胃道感染，營養才能真正被吸收。養成飯前洗手的好習慣，保護腸道就是保護大腦。營養這件事很公平，你給身體什麼原料，它就蓋出什麼樣的房子。 要把書讀好，先從把飯吃對開始。

營養師曾建銘提醒，若孩子的早餐是「一杯大冰奶」與「巧克力厚片」，將造成「血糖雲霄飛車」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

營養師曾建銘提醒，若孩子的早餐是「一杯大冰奶」與「巧克力厚片」，將造成「血糖雲霄飛車」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中