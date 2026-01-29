健康網》青少年趕補習班 吃錯恐成績變差！營養師2建議

營養師曾建銘表示，在早餐攝取優質蛋白質，是維護青少年大腦的關鍵。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕希望孩子書讀得好，飲食需要大幅調整。李氏聯合診所營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」分析一篇《BMC Public Health》上面的論文：這篇研究統合了 19 篇文獻、9000 多名孩子的數據，發現了一個驚人的事實：同時做好「營養介入」與「衛生習慣（WASH）」的孩子，學業表現提升幅度最大！

曾建銘認為，「研究背景雖然是在遙遠的衣索比亞，但讀著讀著，我腦中浮現的卻是台灣孩子們在學校、補習班趕場的畫面。」你可能會問：「台灣又不是衣索比亞，我們有乾淨的水，孩子也不會餓肚子，這跟我有什麼關係？」曾建銘強調，「關係可大了！」曾建銘表示，台灣孩子面臨的是現代版的挑戰。

你以為吃飽了，大腦其實在「餓肚子」？

研究中提到，「長期缺碘」與「不吃早餐」是影響成績的兩大殺手。 在台灣，很多家庭為了追求天然，改用海鹽、岩鹽（玫瑰鹽），卻忽略了這些高價鹽往往沒有添加「碘」。碘是甲狀腺素的原料，直接掌管腦部發育與代謝。 再來，孩子的早餐如果是「一杯大冰奶 + 巧克力厚片」，那不叫營養，那叫「血糖雲霄飛車」。大腦需要的是穩定的能量，而不是瞬間的糖分爆擊。

腸胃不好，腦袋也會當機（腸腦軸線）

研究強調了「洗手」與「衛生」的重要性。 在台灣，我們更常遇到的是「腸道菌相失衡」。孩子愛吃零食、加工品，導致壞菌變多；或是頻繁的諾羅病毒、腸病毒感染。 記住一句話：「發炎的腸道，養不出專注的大腦。」當身體忙著對抗腸胃裡的發炎反應，能量就被消耗掉了，哪有力氣去算數學、背單字？

建銘營養師的護腦三招

如果覺得孩子最近讀書坐不住、成績上不去，先別急著報名更多補習班，試試看先調整這三件事：

1. 檢查家裡的鹽巴：翻到背面成分表，確認是否有「碘酸鉀」或「碘化鉀」字樣。便宜的台鹽加碘鹽，其實就是最棒的護腦神物。

2. 早餐要有「優質蛋白質」：別再只吃麵包配奶茶！加一顆水煮蛋、一杯無糖豆漿，或是鮪魚蛋餅（少醬）。蛋白質能提供大腦穩定的原料，延長飽足感與專注力。

3. 洗手不只是防感冒，是為了護腦：這篇研究告訴我們，減少腸胃道感染，營養才能真正被吸收。養成飯前洗手的好習慣，保護腸道就是保護大腦。營養這件事很公平，你給身體什麼原料，它就蓋出什麼樣的房子。 要把書讀好，先從把飯吃對開始。

營養師曾建銘提醒，若孩子的早餐是「一杯大冰奶」與「巧克力厚片」，將造成「血糖雲霄飛車」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

