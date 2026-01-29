過年找醫院有解！ 官方即時版上線 附近開診一手掌握

「全民健保行動快易通│健康存摺APP」增設「春節院所服務查詢」專區，民眾只要動動手指，就能找到春節期間附近有開診的醫療院所。（翻攝自健保APP）

〔記者邱芷柔／台北報導〕春節看病資訊過去只能靠電話詢問、個別院所官網查詢，今年終於有官方即時版，衛福部首度在「全民健保行動快易通│健康存摺APP」設置「春節院所服務查詢」專區，民眾只要動動手指，就能找到附近有開診的醫療院所。

衛福部長石崇良今（29日）表示，今年春節推出16億元健保加成方案，鼓勵院所開診。目前醫院開診率已逾7成，診所開診率也由過去2%至4%提升，部分地區突破1成，預期春節醫療量能將優於去年，醫院也同步彈性開床、預留床位並啟動跨院調度。

請繼續往下閱讀...

健保署補充，目前春節期間初一至初四診所開診率分別為7%、8%、11%、25%；藥局開診率分別為21%、27%、32%、42%；醫院則約70%，部立醫院則達90%；相關統計仍持續更新中。

為讓民眾即時掌握春節期間的開診資訊，健保署今年特別將「全民健保行動快易通│健康存摺APP」原有查詢功能升級，獨立設置「春節院所服務查詢」專區。民眾只要選擇所在縣市、就診時段，就能查詢附近有開診的醫療院所，功能已於1月28日上線，並持續更新最新資訊。

健保署長陳亮妤說明，春節期間診所是否開診，可能因人力調度或獎勵政策而隨時調整，因此系統採即時更新機制，每30分鐘更新一次資料，並與22縣市政府及醫師公會合作，確保資訊即時性。同時也呼籲民眾，春節期間若有就醫需求，可先透過健保App查詢開診院所，善用門診與分級醫療資源，避免一窩蜂湧入急診，讓真正的急重症患者獲得即時救治。

