自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

過年找醫院有解！ 官方即時版上線 附近開診一手掌握

2026/01/29 12:37

「全民健保行動快易通│健康存摺APP」增設「春節院所服務查詢」專區，民眾只要動動手指，就能找到春節期間附近有開診的醫療院所。（翻攝自健保APP）

「全民健保行動快易通│健康存摺APP」增設「春節院所服務查詢」專區，民眾只要動動手指，就能找到春節期間附近有開診的醫療院所。（翻攝自健保APP）

〔記者邱芷柔／台北報導〕春節看病資訊過去只能靠電話詢問、個別院所官網查詢，今年終於有官方即時版，衛福部首度在「全民健保行動快易通│健康存摺APP」設置「春節院所服務查詢」專區，民眾只要動動手指，就能找到附近有開診的醫療院所。

衛福部長石崇良今（29日）表示，今年春節推出16億元健保加成方案，鼓勵院所開診。目前醫院開診率已逾7成，診所開診率也由過去2%至4%提升，部分地區突破1成，預期春節醫療量能將優於去年，醫院也同步彈性開床、預留床位並啟動跨院調度。

健保署補充，目前春節期間初一至初四診所開診率分別為7%、8%、11%、25%；藥局開診率分別為21%、27%、32%、42%；醫院則約70%，部立醫院則達90%；相關統計仍持續更新中。

為讓民眾即時掌握春節期間的開診資訊，健保署今年特別將「全民健保行動快易通│健康存摺APP」原有查詢功能升級，獨立設置「春節院所服務查詢」專區。民眾只要選擇所在縣市、就診時段，就能查詢附近有開診的醫療院所，功能已於1月28日上線，並持續更新最新資訊。

健保署長陳亮妤說明，春節期間診所是否開診，可能因人力調度或獎勵政策而隨時調整，因此系統採即時更新機制，每30分鐘更新一次資料，並與22縣市政府及醫師公會合作，確保資訊即時性。同時也呼籲民眾，春節期間若有就醫需求，可先透過健保App查詢開診院所，善用門診與分級醫療資源，避免一窩蜂湧入急診，讓真正的急重症患者獲得即時救治。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中