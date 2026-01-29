自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

春節急診量恐飆1.7倍 衛福部砸16億元催出逾7成開診率

2026/01/29 10:31

春節急診量恐增至平日1.7倍，衛福部長石崇良說，衛福部提前投入16億元加成，目前醫院開診率逾7成、部分地區診所破一成，預期春節醫療量能優於往年。（記者邱芷柔攝）

春節急診量恐增至平日1.7倍，衛福部長石崇良說，衛福部提前投入16億元加成，目前醫院開診率逾7成、部分地區診所破一成，預期春節醫療量能優於往年。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕春節期間急診就醫量約為平日的1.5至1.7倍，去年壅塞陰影仍在，今（2026）年春節連假長達9天，衛福部長石崇良今（29日）表示，政府已提前投入16億元健保加成，鼓勵院所開診，初步統計，醫院開診率已逾7成，部分地區診所開診率破一成，預期春節醫療量能可望優於往年。

石崇良今出席立法院衛環委員會，就春節急診醫療人力調度進行專題報告並備詢。他表示，因應春節期間民眾就醫需求，健保已規劃門診開診、住院與急診收治等多項加成獎勵措施，以提升院所投入意願，政策發布後同步調查各院所開診情況，初步結果顯示今年春節開診率較去年明顯提升。

石崇良說，以去年春節為例，除夕至初三期間，尤其初一、初二、初三，醫療院所開診率最低，不過目前調查，醫院開診率已超過70%，診所開診率也呈上升趨勢，部分地區甚至突破一成，醫院端並同步強化彈性調度、預留床位，顯示春節醫療量能正逐步提升。

另一方面，流感疫情也是春節期間的重要變數。石崇良表示，依疫情監測資料，截至上週流感尚未進入流行高峰，急診類流感就診占比還未突破11%的流行閾值，不過他也指出，不能掉以輕心，疫情仍可能持續升溫，春節期間仍須密切觀察疫情變化，並持續強化醫療量能整備。

衛福部報告也指出，為避免春節再度出現急診壅塞，已提前啟動整備機制，規劃「提早因應、患者分流、擴充醫療量能、強化區域聯防」四大策略。在量能擴充方面，春節期間透過健保加成獎勵投入約16億元，提高診察、護理與藥事服務給付，鼓勵院所開診與收治病患，並規定至少8成獎勵金分配給第一線醫護，部分獎勵與急診指標掛鉤。

另為分散急診壓力，急救責任醫院初一至初三須開設特別門診，六都並設置13處「假日輕急症中心」處理輕症患者。自1月12日起，全國205家急救責任醫院每日回報急診量能指標，春節期間由衛生局與區域應變中心即時監控，一旦量能吃緊，將啟動跨院協調，讓重症患者能獲得即時治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中