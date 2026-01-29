自由電子報
兩性生殖

健康網》懷孕初期飲食營養重點 新手媽媽快筆記

2026/01/29 11:07

專家表示，懷孕初期所需的熱量就和平時相近，飲食營養蛋白質建議增加10公克；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，懷孕初期所需的熱量就和平時相近，飲食營養蛋白質建議增加10公克；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕對於剛懷孕的新手媽媽而言，初期懷孕可能會因心情好而吃得過多，造成肪肪過多的困擾，影響母嬰健康。根據國健署孕產兒關懷網站衛教資料表示，俗話說「一人吃兩人補」，並非多吃而是同時兼顧營養均衡，建議孕媽咪可諮詢醫師或營養師，協助建立合適的飲食習慣。

國健署孕產兒關懷網站衛教資料說明，懷孕初期所需的熱量就和平時相近，飲食營養蛋白質建議增加10公克，一般人每日的蛋白質攝取量為體重（公斤）乘以1.1公克，若體重是50公斤，孕期每日建議蛋白質攝取量即為65公克，計算方式為：50×1.1+10=65。素食孕媽咪也要攝取足夠的優質蛋白質，可以經由黃豆及其製品、蛋類、奶類及其製品補充，讓胎兒健康成長。

新手媽媽可能會問，蛋白質應該怎麼吃？孕產兒關懷網站進一步說明，女生1個手掌大小、厚度的蛋白質類食物約有21公克蛋白質，以體重50公斤的孕媽咪來說，3餐都吃約1個手掌大小的豆魚蛋肉類，蛋白質就接近建議攝取量。同時，每日蛋白質實際建議攝取量，需視孕媽咪體重、年齡、活動量等情形調整。

整個孕期都要補足的營養素，包含了葉酸、鐵、碘、維生素B12，它們是懷孕開始每天都要攝取足量的關鍵營養素，如果在日常飲食中攝取不足，則建議在醫師處方下，額外食用營養補充劑。

雖然目前沒有相關研究報告顯示咖啡因是否會增加孕期的風險，但專家仍建議孕媽咪每天攝取咖啡因不超過200-300毫克，1天1杯不擔心。要留意的是，除了咖啡，茶、可樂、巧克力等也都含有咖啡因。

