自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》美國新版飲食適合台灣人？ 營養學博士點出4大迷津

2026/01/29 11:41

美國飲食指引「拔高」蛋白質，台灣營養基金會董事吳映蓉博士解釋，美國有7成以上人口過重，鼓勵以蛋白質食物取代「精製澱粉；示意圖。（圖取自freepik）

美國飲食指引「拔高」蛋白質，台灣營養基金會董事吳映蓉博士解釋，美國有7成以上人口過重，鼓勵以蛋白質食物取代「精製澱粉；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕美國新版飲食指南（2025-2030 DGA）掀起全球熱議，台灣營養基金會董事吳映蓉博士提出，國人各有解讀並非指引的原意。針對外界常見的誤解，台灣營養基金會在此進行專業釐清，並結合台灣的飲食環境，提供國人正確的參考方向。

吳映蓉在臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」提出4大迷思：

●迷思1：許多人將美國新公布的飲食指南 （2025-2030 DGA） 解讀為飲食大翻轉，金字塔倒過來吃！是真的嗎？

這次美國公布的「倒金字塔圖像」很容易讓人直觀地以為鼓勵吃肉和脂肪，少吃澱粉。但其實閱讀內文並非如此，文中並無「翻轉金字塔」字眼，或許比較合適的理解應為：三足鼎立（蛋白質乳品和健康脂肪、蔬菜水果、全榖），以真食物（原型態）支撐健康飲食結構。這個圖像並沒有「量」的建議，有關「量」的建議是藏在文字中。

吳映蓉提醒，美國的食物分類系統與台灣不同，美國並無「雜糧類」。在台灣的雜糧（未精製雜糧）如地瓜、芋頭、馬鈴薯、南瓜、綠豆因主要提供澱粉，故合併在全榖雜糧類；而在美國它們是歸屬蔬菜類裏的澱粉蔬菜。

●迷思2：紅肉、奶油、牛油放開來吃！真的嗎？

飽和脂肪的大量來源是紅肉（牛、羊、豬）的動物性脂肪和椰子油，其它含油高的食物多少也有。看似日常的一餐，飽和脂肪就已接近一位女生（1500大卡）一天的上限。（1杯全脂奶、1片塗了奶油吐司、1顆雞蛋、掌心大瘦肉）就已到達上限。

吳映蓉表示，新版指引對於烹調用油並未強調植物油，牛油、豬油必需脂肪酸不如植物油且飽和脂肪高；奶油易起油煙，不適合高溫烹調。台灣有許多適合「炒菜」的好油可供選擇，如芥花油、高油酸葵花油、橄欖油，或油酸含量媲美進口橄欖油的台產苦茶油。

●迷思3：鼓勵增加蛋白質攝取！真的嗎？

台灣飲食指南的成人與老人蛋白質建議量（1.1-1.2 g/公斤體重）介於美國舊版（0.8-1.0 g/公斤體重）與新版（1.2-1.6 g/公斤體重）DGA之間，是比較符合一般大眾的建議，也與世界各國標準相當。

吳映蓉說，美國此次特別「拔高」蛋白質建議量是基於他們有7成以上人口過重／肥胖的沉重負擔，鼓勵以蛋白質食物取代「精製澱粉」。她提醒，肉食主義者先別見獵心喜，以為60公斤體重可以吃到5、6個掌心大的肉（96 公克蛋白質或14 份蛋白質食物），因為蛋白質來源不是只有肉，還有黃（黑）豆及其製品、魚／海鮮、蛋等蛋白質食品，其它如乳品類、堅果種子類、全榖雜糧類也含有蛋白質。

●迷思4：採用全脂乳製品，揚棄低脂、脫脂？

美國新版飲食指南建議1天3份全脂乳製品（無添加糖），以一天2000大卡人為例 。 基於全脂vs.低脂或脫脂奶與心血管疾病沒有明顯關係，台灣的飲食指南（2018年版）早已將「低脂乳品類」改為「乳品類」，意思是沒有特殊需求者（如控制熱量或飽和脂肪），可自由選擇全脂／低脂或脫脂。近年實證甚至浮現全脂乳品對整體健康（或降低死亡率）有好處，顯示乳品的健康效應可能超脫飽和脂肪顧慮。

吳映蓉指出，美國鼓勵乳品攝取自有它的背景（傳統飲食習慣和廣大酪農業）。台灣人隨著年紀增長，大多有乳糖不耐，目前的一天2杯奶都遠遠落後無法達標，遑論3杯 。與其爭論全脂低脂哪個好，我們更需要的是鼓勵加鈣與維生素D強化植物奶（如強化豆漿）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中