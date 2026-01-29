健康網》美國新版飲食適合台灣人？ 營養學博士點出4大迷津

美國飲食指引「拔高」蛋白質，台灣營養基金會董事吳映蓉博士解釋，美國有7成以上人口過重，鼓勵以蛋白質食物取代「精製澱粉；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕美國新版飲食指南（2025-2030 DGA）掀起全球熱議，台灣營養基金會董事吳映蓉博士提出，國人各有解讀並非指引的原意。針對外界常見的誤解，台灣營養基金會在此進行專業釐清，並結合台灣的飲食環境，提供國人正確的參考方向。

吳映蓉在臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」提出4大迷思：

請繼續往下閱讀...

●迷思1：許多人將美國新公布的飲食指南 （2025-2030 DGA） 解讀為飲食大翻轉，金字塔倒過來吃！是真的嗎？

這次美國公布的「倒金字塔圖像」很容易讓人直觀地以為鼓勵吃肉和脂肪，少吃澱粉。但其實閱讀內文並非如此，文中並無「翻轉金字塔」字眼，或許比較合適的理解應為：三足鼎立（蛋白質乳品和健康脂肪、蔬菜水果、全榖），以真食物（原型態）支撐健康飲食結構。這個圖像並沒有「量」的建議，有關「量」的建議是藏在文字中。

吳映蓉提醒，美國的食物分類系統與台灣不同，美國並無「雜糧類」。在台灣的雜糧（未精製雜糧）如地瓜、芋頭、馬鈴薯、南瓜、綠豆因主要提供澱粉，故合併在全榖雜糧類；而在美國它們是歸屬蔬菜類裏的澱粉蔬菜。

●迷思2：紅肉、奶油、牛油放開來吃！真的嗎？

飽和脂肪的大量來源是紅肉（牛、羊、豬）的動物性脂肪和椰子油，其它含油高的食物多少也有。看似日常的一餐，飽和脂肪就已接近一位女生（1500大卡）一天的上限。（1杯全脂奶、1片塗了奶油吐司、1顆雞蛋、掌心大瘦肉）就已到達上限。

吳映蓉表示，新版指引對於烹調用油並未強調植物油，牛油、豬油必需脂肪酸不如植物油且飽和脂肪高；奶油易起油煙，不適合高溫烹調。台灣有許多適合「炒菜」的好油可供選擇，如芥花油、高油酸葵花油、橄欖油，或油酸含量媲美進口橄欖油的台產苦茶油。

●迷思3：鼓勵增加蛋白質攝取！真的嗎？

台灣飲食指南的成人與老人蛋白質建議量（1.1-1.2 g/公斤體重）介於美國舊版（0.8-1.0 g/公斤體重）與新版（1.2-1.6 g/公斤體重）DGA之間，是比較符合一般大眾的建議，也與世界各國標準相當。

吳映蓉說，美國此次特別「拔高」蛋白質建議量是基於他們有7成以上人口過重／肥胖的沉重負擔，鼓勵以蛋白質食物取代「精製澱粉」。她提醒，肉食主義者先別見獵心喜，以為60公斤體重可以吃到5、6個掌心大的肉（96 公克蛋白質或14 份蛋白質食物），因為蛋白質來源不是只有肉，還有黃（黑）豆及其製品、魚／海鮮、蛋等蛋白質食品，其它如乳品類、堅果種子類、全榖雜糧類也含有蛋白質。

●迷思4：採用全脂乳製品，揚棄低脂、脫脂？

美國新版飲食指南建議1天3份全脂乳製品（無添加糖），以一天2000大卡人為例 。 基於全脂vs.低脂或脫脂奶與心血管疾病沒有明顯關係，台灣的飲食指南（2018年版）早已將「低脂乳品類」改為「乳品類」，意思是沒有特殊需求者（如控制熱量或飽和脂肪），可自由選擇全脂／低脂或脫脂。近年實證甚至浮現全脂乳品對整體健康（或降低死亡率）有好處，顯示乳品的健康效應可能超脫飽和脂肪顧慮。

吳映蓉指出，美國鼓勵乳品攝取自有它的背景（傳統飲食習慣和廣大酪農業）。台灣人隨著年紀增長，大多有乳糖不耐，目前的一天2杯奶都遠遠落後無法達標，遑論3杯 。與其爭論全脂低脂哪個好，我們更需要的是鼓勵加鈣與維生素D強化植物奶（如強化豆漿）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法