抗老養生 > 樂活飲食

健康網》春節倒數2週 營養師「減脂計畫」公開

2026/01/31 07:20

營養師劉欣儀建議，近期可餐餐吃1個手掌大小的豆腐、板豆腐、毛豆等富含蛋白質之食材。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節連假進入倒數計時，距離2月16日除夕已進入不到1個月，營養師廖欣儀在臉書粉專「欣儀的營養聊天室」提出「2週減脂計畫」，建議先進行減重與健康飲食，即使碰上飯局，也不必憂心過重。

1. 優質蛋白質：每餐1個手掌大小；選擇雞蛋、豆腐、板豆腐、毛豆、雞胸、魚、豬里肌。蛋白質夠，飽足感提高。

2. 原型澱粉：

每餐 1 個拳頭，優先選米飯、地瓜、糙米、燕麥、南瓜。先暫停的食材有白吐司、甜麵包、勾芡羹湯。少澱粉對瘦肚子特別有感。

3. 熟蔬菜：每餐2個拳頭。選擇：花椰菜、菠菜、青江菜、高麗菜、菇類、藻類、芽菜類。腸胃舒服了，體重自然下降。

4. 這3種東西先暫停 2 週：含糖飲料、炸物、高油高糖零食。

5. 每天做 2 件小事：

喝水：體重 × 30-35 ml。

快走或運動：20–30 分鐘。

