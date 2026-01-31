健康網》想讓作息保持穩定 醫揭：早晨日照特別關鍵

專家表示，光線是影響作息重要訊號，同時與身體的晝夜節律有關，民眾不妨在起床後到戶外接觸陽光約10分鐘，能促進作息穩定；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代生活步調快，很多人有睡眠障礙，倍受困擾。然而，可能有人發現，只要連續幾天早起、白天有出門活動，晚上反而比較容易想睡。桃園文新診所院長戴曉芙表示，光線是影響作息重要訊號，同時與身體的晝夜節律有關，民眾不妨在起床後到戶外接觸陽光約10分鐘，重點在於持續，而不是長時間曝曬。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文表示，不少人會發現，只要連續幾天早起、白天有出門活動，晚上反而比較容易想睡；相反地，長時間待在室內、幾乎沒接觸到陽光，睡眠時間常常越來越晚。會有這樣的差異，原因出在與身體的晝夜節律有關。

戴曉芙說明，光線是影響作息的重要訊號，尤其早晨的自然日照特別關鍵。早上的光線會影響清醒時間，也會間接影響晚上入睡的時機。

戴曉芙引述研究解釋，2025年發表於《BMC Public Health》針對一般成人日常日照習慣的研究發現，早晨接觸到的陽光較多，睡眠時間較不容易延後，整體作息也較規律；相對地，傍晚或夜間光照較多，則與入睡時間拖延有關。這項研究的重點在於，它並非使用光箱或特殊設備，而是分析真實生活中的日照暴露情形，因此，結果更貼近日常生活。

戴曉芙從研究歸納出3項穩定作息的關鍵習慣，包括：時間偏早、規律出現、確實到戶外。多數人可以把「起床後到戶外接觸陽光約10分鐘」作為容易開始的做法，重點在於持續，而不是長時間曝曬。

她補充，如果出現作息越來越晚、早上精神差、長時間待在室內，或假日作息變化很大的情況，早晨是否有接觸到自然光，往往值得民眾回頭檢視自己的生活細節，以免一天的作息越來越失衡。

戴曉芙總結，由於每個人對光線的敏感度不同，若調整日照後，睡眠問題仍持續，建議諮詢專業醫療人員。

