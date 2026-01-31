自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》想讓作息保持穩定 醫揭：早晨日照特別關鍵

2026/01/31 08:26

專家表示，光線是影響作息重要訊號，同時與身體的晝夜節律有關，民眾不妨在起床後到戶外接觸陽光約10分鐘，能促進作息穩定；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，光線是影響作息重要訊號，同時與身體的晝夜節律有關，民眾不妨在起床後到戶外接觸陽光約10分鐘，能促進作息穩定；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代生活步調快，很多人有睡眠障礙，倍受困擾。然而，可能有人發現，只要連續幾天早起、白天有出門活動，晚上反而比較容易想睡。桃園文新診所院長戴曉芙表示，光線是影響作息重要訊號，同時與身體的晝夜節律有關，民眾不妨在起床後到戶外接觸陽光約10分鐘，重點在於持續，而不是長時間曝曬。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文表示，不少人會發現，只要連續幾天早起、白天有出門活動，晚上反而比較容易想睡；相反地，長時間待在室內、幾乎沒接觸到陽光，睡眠時間常常越來越晚。會有這樣的差異，原因出在與身體的晝夜節律有關。

戴曉芙說明，光線是影響作息的重要訊號，尤其早晨的自然日照特別關鍵。早上的光線會影響清醒時間，也會間接影響晚上入睡的時機。

戴曉芙引述研究解釋，2025年發表於《BMC Public Health》針對一般成人日常日照習慣的研究發現，早晨接觸到的陽光較多，睡眠時間較不容易延後，整體作息也較規律；相對地，傍晚或夜間光照較多，則與入睡時間拖延有關。這項研究的重點在於，它並非使用光箱或特殊設備，而是分析真實生活中的日照暴露情形，因此，結果更貼近日常生活。

戴曉芙從研究歸納出3項穩定作息的關鍵習慣，包括：時間偏早、規律出現、確實到戶外。多數人可以把「起床後到戶外接觸陽光約10分鐘」作為容易開始的做法，重點在於持續，而不是長時間曝曬。

她補充，如果出現作息越來越晚、早上精神差、長時間待在室內，或假日作息變化很大的情況，早晨是否有接觸到自然光，往往值得民眾回頭檢視自己的生活細節，以免一天的作息越來越失衡。

戴曉芙總結，由於每個人對光線的敏感度不同，若調整日照後，睡眠問題仍持續，建議諮詢專業醫療人員。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中